Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học- Nghệ thuật TP Đà Nẵng Phan Chín phổ biến thể lệ cuộc vận động sáng tác văn học - nghệ thuật tri ân 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Theo Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Nguyễn Nho Khiêm, hoạt động bám sát định hướng của Đảng, sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng cùng kế hoạch của đơn vị. Cuộc vận động không chỉ là hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật thiết thực kỷ niệm dấu mốc lịch sử trọng đại của dân tộc mà còn khơi dậy đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.

Theo thể lệ, Cuộc vận động dành cho công dân Việt Nam trong và ngoài nước, không phân biệt độ tuổi, nghề nghiệp, sáng tác ở 4 nhóm thể loại: văn xuôi (bút ký, ghi chép, truyện ký), thơ, ca khúc và ảnh nghệ thuật. Tác phẩm dự thi phải là sáng tác mới, chưa từng dự thi hay đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nội dung hướng đến phạm vi cả nước, ưu tiên khai thác lịch sử, vùng đất và con người Đà Nẵng qua các thời kỳ; tập trung khắc họa chân dung người có công, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ, cũng như lan tỏa tinh thần đền ơn đáp nghĩa và trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Ở mỗi nhóm thể loại, Ban Tổ chức dự kiến trao tối đa 11 giải gồm: 1 giải A (5.000.000 đồng), 2 giải B (3.000.000 đồng/giải), 3 giải C (2.000.000 đồng/giải) và 5 giải Khuyến khích (1.000.000 đồng/giải). Tổng cộng tối đa 44 giải, tổng kinh phí 88.000.000 đồng. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 23-11-2026 đến hết ngày 10-6-2027; lễ tổng kết, trao giải dự kiến tổ chức trước ngày 27-7-2027.

Các tác phẩm chất lượng sẽ được Tạp chí Đất Quảng giới thiệu, quảng bá và chi trả nhuận bút theo quy định. Tác giả gửi bài trực tiếp hoặc qua bưu điện về Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố, số K54/10 Ông Ích Khiêm, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng; hoặc qua email vandongsangtac.danang@gmail.com (ghi rõ tiêu đề: "Tác phẩm tham gia Cuộc vận động sáng tác kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ").

Thông qua cuộc vận động, Ban Tổ chức kỳ vọng tạo nên đợt sinh hoạt sáng tạo sâu rộng trong giới văn nghệ sĩ và công chúng, bồi đắp lòng yêu nước và khát vọng cống hiến cho sự phát triển của đất nước và TP Đà Nẵng.