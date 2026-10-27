Đà Nẵng mở chuỗi sự kiện văn hoá, du lịch cuối năm 2026

Trung tâm Xúc tiến Đà Nẵng cho biết, theo bản tin dự báo thời tiết của Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ phát hành ngày 26/10, giai đoạn từ ngày 26/10 đến 26/11, khí hậu Đà Nẵng mát mẻ, đa số các ngày đều có thời tiết tốt, mưa chỉ xuất hiện vài nơi về đêm và sáng sớm; vào buổi chiều, trời sẽ giảm mây và hửng nắng nhẹ. Dự kiến trong tháng sẽ có vài đợt không khí lạnh tràn về, gây giảm nhiệt và kèm theo mưa, gió.

Tại Bảo tàng Đà Nẵng sẽ diễn ra sự kiện Da Nang Art Creatives Connection (DACC 2026) từ ngày 30/10 - 8/11/2026 và Da Nang Concert ngày 1/1/2027.

Với điều kiện thời tiết thuận lợi như vậy, những tháng cuối năm 2026 tiếp tục diễn ra chuỗi hoạt động văn hóa, di sản, nghệ thuật và lễ hội tại nhiều không gian trên địa bàn Đà Nẵng, từ khu đền tháp Mỹ Sơn, phố cổ Hội An đến các bảo tàng, quảng trường, phố đi bộ, không gian ven biển và khu vực miền núi. Du khách có thể kết hợp khám phá di sản, văn hóa bản địa, ẩm thực, vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng trong cùng một hành trình.

Mở đầu là sự kiện Kết nối Nghệ thuật Sáng tạo Đà Nẵng 2026 (Da Nang Art Creatives Connection - DACC 2026) diễn ra từ ngày 30/10 - 8/11 tại Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, giới thiệu đến công chúng hơn 20 hoạt động nghệ thuật và sáng tạo, gồm triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, múa đương đại, workshop, art tours, tọa đàm và các hoạt động kết nối. Sự kiện quy tụ các nghệ sĩ, giám tuyển, nghệ nhân, chuyên gia, tổ chức văn hóa và cộng đồng sáng tạo tại Đà Nẵng, cùng các khách mời trong nước và khu vực Đông Nam Á.

Lễ hội Đèn lồng quốc tế Hội An với chủ đề “Hội An – Sắc màu di sản” diễn ra từ ngày 3/12 - 6/12/2026.

Trong khuôn khổ “Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc năm 2026”, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tinh hoa văn hóa - Sức mạnh đại đoàn kết” sẽ diễn ra tối 23/11 tại Cung Thể thao Tiên Sơn, quy tụ những nghệ sĩ hàng đầu và những gương mặt trẻ nổi bật của âm nhạc Việt Nam; kết hợp cùng sân khấu quy mô lớn có khả năng phục vụ đồng thời hơn 100 nghệ sĩ, diễn viên trên cùng một đại cảnh.

Chương trình nghệ thuật “Âm vang Mỹ Sơn” vào ngày 15 dương lịch hàng tháng (tháng 11 và 12) tại nhóm tháp B và C – Khu đền tháp Mỹ Sơn. Các hoạt động kỷ niệm ngày di sản văn hoá Việt Nam với chủ đề chung “Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa thế giới Hội An – 40 năm xây dựng và phát triển” diễn ra từ ngày 20/11 – 5/12 trên địa bàn phường Hội An. lễ hội Đèn lồng quốc tế Hội An với chủ đề “Hội An – Sắc màu di sản” diễn ra từ ngày 3/12 - 6/12/2026 tại Quảng trường sông Hoài, Vườn tượng An Hội, dọc sông Hoài và các tuyến đường trong khu phố cổ Hội An.

Chợ phiên Giáng sinh 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 4 đến 6/12 tại Cung hội nghị quốc tế Ariyana Đà Nẵng.

Christmas Market – Chợ phiên Giáng sinh dự kiến diễn ra từ ngày 4 đến 6/12 tại Cung hội nghị quốc tế Ariyana Đà Nẵng, với hơn 80 gian hàng quy tụ các thương hiệu địa phương, quà tặng thủ công, đồ trang trí Giáng sinh và các khu ẩm thực Á - Âu, thưởng thức rượu vang nóng và các tiết mục nghệ thuật với chủ đề Giáng sinh sôi động.

Lễ hội Chào năm mới 2027 diễn ra từ ngày 30/12/2026 – 3/1/2027 tại phố đi bộ Bạch Đằng; sàn cảnh quan phía Bắc, bờ Đông cầu Rồng; sàn cảnh quan phía Bắc, bờ Tây cầu Rồng và một số địa điểm thuộc các phường: Hội An, Hội An Đông, Quảng Phú, Bàn Thạch, Tam Kỳ, Hương Trà… hứa hẹn sẽ đem đến cho du khách những trải nghiệm đáng nhớ với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Chương trình Countdown chào năm mới 2027 dự kiến diễn ra vào ngày 31/12 tại Công viên Biển Đông, Quảng trường Tam Thanh và Quảng trường Tây Giang. Tiếp đó, Da Nang Concert dự kiến tổ chức ngày 1/1/2027 tại Bảo tàng Đà Nẵng, mở đầu năm mới bằng một điểm hẹn nghệ thuật quy tụ các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng cùng với hệ thống sân khấu, âm thanh ánh sáng quy mô lớn.