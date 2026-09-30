Đà Nẵng mở bán 277 căn nhà ở xã hội tại Khu tái định cư Hòa Hiệp 4

Ảnh minh họa. (Ảnh: nhadat.vn)

Theo thông tin được Sở Xây dựng Đà Nẵng công khai, dự án Nhà ở xã hội tại khu đất B4-1, B4-2 thuộc Khu tái định cư Hòa Hiệp 4 do Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ Đô làm chủ đầu tư. Dự án nằm trên địa bàn phường Hải Vân và phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Dự án gồm 2 khối nhà ở xã hội, trong đó khối NOXH 01 có 391 căn hộ và khối NOXH 02 có 1.085 căn hộ. Ngoài ra, dự án còn có một khối nhà thương mại cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Trong đợt này, chủ đầu tư dự kiến tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua 277 căn hộ nhà ở xã hội. Giá bán được công bố là 19.442.039 đồng/m², đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì và chưa tính hệ số điều chỉnh giá bán đối với phần diện tích thứ i (Ki).

Về hạ tầng, dự án bố trí tổng diện tích chỗ để xe tại các tầng hầm và tầng 1 khoảng 6.461 m², diện tích cây xanh 8.565,9 m². Các hạng mục kỹ thuật gồm trạm xử lý nước thải công suất 800 m³/ngày đêm, hệ thống cấp điện ngầm 22kV, cùng hệ thống giao thông nội bộ, cấp nước và thoát nước.

Sở Xây dựng cho biết, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đăng ký mua nhà ở xã hội có thể liên hệ trực tiếp chủ đầu tư để được hướng dẫn về hồ sơ và thủ tục.

Việc tiếp nhận hồ sơ được thực hiện qua nhiều hình thức, gồm trực tuyến trên website của chủ đầu tư; trực tiếp tại văn phòng giao dịch dự án hoặc văn phòng trụ sở chủ đầu tư; qua dịch vụ bưu chính hoặc thông qua cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi người đăng ký đang làm việc để tổng hợp, gửi chủ đầu tư.

Thời gian hướng dẫn hồ sơ bắt đầu từ ngày ban hành thông báo và kéo dài đến hết thời gian tiếp nhận. Thời gian chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội từ ngày 25/10/2026 đến hết ngày 30/11/2026.

Hồ sơ được tiếp nhận tại số 115 đường Trung Lập 17, Khu đô thị xanh Bàu Tràm, phường Hải Vân, TP Đà Nẵng. Thời gian làm việc từ thứ Hai đến sáng thứ Bảy, trừ các ngày lễ theo quy định; buổi sáng từ 8h30 - 11h30 và buổi chiều từ 13h30 - 16h30. Số điện thoại liên hệ là 0971.055.585.