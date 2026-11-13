Đà Nẵng miễn phí vé tham quan các bảo tàng trong ngày 24/11

Du khách tham quan Bảo tàng Đà Nẵng. Ảnh: BT

Đặc biệt, ngày 24/11, thành phố áp dụng chính sách miễn phí vé tham quan cho người dân và du khách tại 3 bảo tàng, gồm: Bảo tàng Đà Nẵng (số 42 Bạch Đằng và 31 Trần Phú, phường Hải Châu); Bảo tàng Đà Nẵng - Cơ sở 2 (số 281 Phan Bội Châu, phường Bàn Thạch) và Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng (số 78 Lê Duẩn, phường Hải Châu).

Trong khuôn khổ chương trình, các bảo tàng còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm di sản phục vụ khách tham quan trong tháng 11.

Từ ngày 18 đến 30/11, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức lễ tiếp nhận và trưng bày các tác phẩm mỹ thuật do Hội Mỹ thuật Việt Nam chuyển giao năm 2026.

Từ ngày 19 đến 25/11, tại Bảo tàng Đà Nẵng - Cơ sở 2 diễn ra chương trình “Di sản văn hóa Đà Nẵng - Mạch nguồn và dòng chảy”.

Ngày 21 và 22/11, Ngày hội Di sản văn hóa Đà Nẵng năm 2026 được tổ chức tại Bảo tàng Đà Nẵng (42 Bạch Đằng và 31 Trần Phú). Riêng ngày 24/11, tại địa điểm 31 Trần Phú sẽ diễn ra hoạt động trải nghiệm điêu khắc gỗ Trà Leng do sinh viên Đại học FPT Đà Nẵng thực hiện. Tại địa điểm 42 Bạch Đằng, từ 17 giờ đến 21 giờ 30 cùng ngày, sinh viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng tổ chức chương trình “Bảo tàng: Đêm”.

Thông qua chuỗi hoạt động, các bảo tàng tạo thêm không gian để người dân, du khách tiếp cận, tìm hiểu và trải nghiệm các giá trị di sản văn hóa, nghệ thuật của Đà Nẵng; góp phần lan tỏa tình yêu di sản và đưa văn hóa đến gần hơn với cộng đồng.