Đà Nẵng miễn phí vé tham quan các bảo tàng ngày 24.11

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc năm 2026, các bảo tàng trên địa bàn TP. Đà Nẵng triển khai nhiều hoạt động trưng bày, triển lãm, giao lưu nghệ thuật và trải nghiệm di sản, góp phần đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là chính sách miễn phí vé tham quan cho người dân và du khách trong ngày 24.11.2026.

Chương trình áp dụng tại Bảo tàng Đà Nẵng (số 42 Bạch Đằng và 31 Trần Phú, phường Hải Châu), Bảo tàng Đà Nẵng - Cơ sở 2 (281 Phan Bội Châu, phường Bàn Thạch) và Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng (78 Lê Duẩn, phường Hải Châu).

Theo Nghị quyết 47/2026/NQ-HĐND, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng cũng thuộc diện miễn phí tham quan trong ngày 24.11.

Du khách tham quan Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng

Đa dạng hoạt động trưng bày, khám phá di sản

Tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, từ ngày 18 đến 30.11, chương trình “Trưng bày tác phẩm mỹ thuật do Hội Mỹ thuật Việt Nam chuyển giao năm 2026” giới thiệu 43 tác phẩm tiêu biểu được tuyển chọn từ bộ sưu tập 524 tác phẩm do Hội Mỹ thuật Việt Nam chuyển giao.

Không gian trưng bày gồm 20 tác phẩm sơn dầu, 18 tác phẩm đồ họa, 2 tác phẩm sơn mài và 3 tác phẩm điêu khắc. Với sự đa dạng về chất liệu, phong cách và ngôn ngữ tạo hình, các tác phẩm mang đến cho người xem nhiều góc nhìn về nghệ thuật, đồng thời mở ra cơ hội tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa được gửi gắm qua từng sáng tác.

Chương trình khai mạc lúc 9h ngày 18.11 tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, số 78 Lê Duẩn.

Trong khi đó, tại Bảo tàng Đà Nẵng - Cơ sở 2, chương trình “Di sản văn hóa Đà Nẵng - Mạch nguồn và dòng chảy” diễn ra từ ngày 19 đến 25.11, với ba chuyên đề trưng bày, đưa công chúng khám phá lịch sử và bản sắc văn hóa địa phương.

Đáng chú ý là không gian “Bảo vật Quốc gia - Di sản từ lòng đất Đà Nẵng”, giới thiệu 3 Bảo vật quốc gia gồm Đầu tượng thần Shiva, Bộ sưu tập trang sức vàng Lai Nghi và Hạt mã não hình thú Lai Nghi.

Chuyên đề “Thừa tuyên Quảng Nam - 555 năm mở đất, dựng nghiệp” tái hiện hành trình lịch sử từ năm 1471 đến năm 2026 thông qua hệ thống tư liệu, hình ảnh.

Cùng với đó, chuyên đề “Từ Bộ sưu tập tư nhân đến bí ẩn con đường Tơ lụa trên biển” giới thiệu các cổ vật từ bộ sưu tập tư nhân và hiện vật gốm sứ từ tàu đắm Cù Lao Chàm, gợi mở câu chuyện về giao thương hàng hải và thương cảng Hội An trong lịch sử.

Bên cạnh tham quan, công chúng còn được tham gia các hoạt động trải nghiệm như ghép gốm khảo cổ, xâu chuỗi hạt Sa Huỳnh và sáng tạo sản phẩm thủ công từ mo cau Thạnh Bình. Chương trình khai mạc lúc 8h ngày 19.11 tại số 281 Phan Bội Châu, phường Bàn Thạch.

Triển lãm nghệ thuật “Họa sắc Nam Ô” giới thiệu các tác phẩm hội họa và sắp đặt nghệ thuật lấy cảm hứng từ cảnh quan, di tích lịch sử - văn hóa và đời sống của làng cổ Nam Ô

Kết nối các miền di sản qua trải nghiệm văn hóa

Một trong những hoạt động đáng chú ý là Ngày hội Di sản văn hóa Đà Nẵng năm 2026 với chủ đề “Kết nối miền Di sản”, diễn ra trong hai ngày 21 và 22.11 tại Bảo tàng Đà Nẵng (số 42 Bạch Đằng và 31 Trần Phú).

Ngày hội mang đến nhiều không gian giao lưu, khám phá và trải nghiệm văn hóa. Tại không gian “Thanh âm Di sản”, công chúng có dịp thưởng thức các loại hình nghệ thuật dân gian như Bài chòi, Hát Tuồng, Hò Khoan xứ Quảng, Hò Ba Lý.

Không gian “Nghề Di sản” giới thiệu các nghề truyền thống như dệt chiếu Bàn Thạch, làm đường bát Quế Sơn, bánh tráng Túy Loan, nước mắm và đan lưới Mân Thái. Các hoạt động trình diễn, giao lưu và trải nghiệm cùng người làm nghề giúp du khách hiểu hơn về quy trình chế tác cũng như giá trị văn hóa gắn với từng sản phẩm.

Trong khi đó, “Hương sắc đại ngàn” và “Khám phá sắc màu văn hóa dân tộc” là dịp để tìm hiểu đời sống, trang phục, nhạc cụ, nghề thủ công và nghệ thuật dân gian của đồng bào Ca Dong, Cơ Tu, Mường, Tày. Du khách có thể giao lưu với nghệ nhân, trải nghiệm trang phục truyền thống và khám phá các sản phẩm thủ công địa phương.

Bên cạnh triển lãm nghệ thuật “Họa sắc Nam Ô”, ngày hội còn tổ chức gameshow “Hành trình khám phá Di sản”, hoạt động “Hộ chiếu Di sản”, flashmob “Vũ điệu Di sản” và không gian trải nghiệm “Áo dài và Việt phục”, tạo thêm nhiều hình thức tương tác dành cho giới trẻ, gia đình và du khách.

Ngày hội khai mạc lúc 8h30 ngày 21.11. Thời gian mở cửa từ 8h đến 21h ngày 21.11 và từ 8h đến 16h ngày 22.11.

Tiếp nối các hoạt động, ngày 24.11, Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp với sinh viên Đại học FPT Đà Nẵng tổ chức hai chương trình trải nghiệm dành cho công chúng. Cụ thể, chương trình trải nghiệm quế Trà Leng “Quế ơi quế à” diễn ra từ 8h30 đến 16h30; chương trình trải nghiệm Bảo tàng đêm “Đêm trăm đèn” diễn ra từ 17h đến 21h30 tại các địa điểm 42 Bạch Đằng và 31 Trần Phú.

Đưa nghệ thuật Champa đến gần hơn với công chúng

Tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, chuỗi hoạt động từ ngày 18 đến 30.11 tập trung giới thiệu giá trị nghệ thuật Champa, kết hợp các hình thức trải nghiệm và sáng tạo dành cho công chúng.

Mở đầu là triển lãm ảnh “Sắc màu văn hóa các dân tộc thành phố Đà Nẵng”, diễn ra từ ngày 18 đến 28.11, giới thiệu 70 tác phẩm nhiếp ảnh về văn hóa các dân tộc trên địa bàn TP. Đà Nẵng. Triển lãm được bố trí tại sân vườn bảo tàng và hành lang Phòng Trà Kiệu, dự kiến khai mạc lúc 9h ngày 18.11.

Ngày 21.11, bảo tàng tổ chức chương trình biểu diễn và giao lưu âm nhạc sử dụng trống Handpan, tạo cơ hội để du khách gặp gỡ nghệ sĩ, tìm hiểu và trực tiếp trải nghiệm loại nhạc cụ này trong không gian bảo tàng.

Từ ngày 22 đến 30.11, chương trình “Bảo tàng và di sản qua nét vẽ ký họa” mang đến cách tiếp cận mới đối với nghệ thuật điêu khắc Champa thông qua hoạt động quan sát, ký họa hiện vật và không gian trưng bày. Ngày 22.11, chương trình có tour giáo dục chuyên đề và minigame dành cho sinh viên Câu lạc bộ Urban Sketchers; các hoạt động ký họa dành cho công chúng và trưng bày tác phẩm tiếp tục diễn ra đến ngày 30.11.

Đáng chú ý, trong hai ngày 23 và 24.11, bảo tàng tổ chức trải nghiệm in tranh khắc gỗ trên giấy dó với họa tiết văn hóa Champa và làm sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Thông qua hoạt động này, du khách có thể tìm hiểu kỹ thuật in tranh truyền thống, khám phá những hoa văn đặc trưng và tự tay thực hiện sản phẩm lưu niệm. Chương trình dự kiến phục vụ 300 suất trải nghiệm mỗi ngày.

Với chuỗi hoạt động được tổ chức tại nhiều địa điểm, các bảo tàng ở Đà Nẵng không chỉ tạo thêm cơ hội để người dân và du khách tham quan, tìm hiểu lịch sử, văn hóa mà còn đổi mới cách thức giới thiệu di sản thông qua những trải nghiệm trực quan, tương tác.

Qua đó, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, kết nối di sản với đời sống đương đại và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11.