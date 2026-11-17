Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; đồng chí Phạm Thị Thảo Nguyên, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Phương và đồng chí Trần Thị Mẫn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố có Thượng tọa Thích Thông Đạo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố; Thượng tọa Thích Chúc Tín, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố.

Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 - 2030

Hai đơn vị đã chính thức ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung triển khai 6 nội dung trọng tâm, hướng đến tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố; đồng thời phát huy những giá trị đạo đức, nhân văn tốt đẹp của Phật giáo, vận động tăng ni, phật tử tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, chăm lo người nghèo và những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thông qua chương trình phối hợp, hai đơn vị kỳ vọng tiếp tục lan tỏa tinh thần từ bi, trách nhiệm xã hội và truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái; góp phần thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh trên địa bàn thành phố.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng nhân kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7/11/1981 - 7/11/2026) và chào mừng thành công Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X.

Đoàn cũng thành kính niệm hương tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Giác Viên, nguyên Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, nhân lễ húy nhật lần thứ 14.

Cùng ngày, đoàn đã đến thăm, chúc mừng Trường Trung cấp Phật học Đà Nẵng nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026), thể hiện sự quan tâm, trân trọng đối với công tác giáo dục, đào tạo và sự nghiệp hoằng dương Phật pháp.

Các hoạt động thiết thực trên không chỉ góp phần thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố mà còn tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm và những đóng góp tích cực của đồng bào Phật giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình.