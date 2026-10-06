Đà Nẵng mang sân chơi Robotics & STEAM đến với thiếu nhi miền núi

Học sinh vùng khó khăn được trải nghiệm chương trình.

Ngày 6/10, theo thông tin từ Thành Đoàn Đà Nẵng, nhằm khơi dậy niềm yêu thích khoa học, tư duy sáng tạo và thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em trong lĩnh vực STEAM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học), Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF Việt Nam) tổ chức Chương trình “Robotics Day” với chủ đề “Đánh thức tư duy công nghệ” dành cho thiếu nhi tại các địa bàn miền núi năm 2026.

Chương trình hướng đến mục tiêu hỗ trợ học sinh vùng khó khăn, miền núi tiếp cận với phương pháp nhận diện các vấn đề thực tiễn tại địa phương (như thiên tai, môi trường, nông nghiệp, giao thông miền núi...). Từ đó, các em có thể ứng dụng tư duy Robotics và STEAM để xây dựng các kế hoạch, dự án sáng tạo nhằm giải quyết các vấn đề thiết thực ngay tại cộng đồng.

Học sinh tìm hiểu về Robotics.

Điểm nổi bật của chuỗi chương trình là phương pháp “học thông qua làm” (learning by doing), giúp học sinh trực tiếp trải nghiệm như: Tìm hiểu kiến thức cơ bản về Robotics, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của robot; Thực hành lắp ráp, lập trình và điều khiển robot (như thử thách Xe đua thông minh, Máy bắn đá...); Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, tư duy phản biện và năng lực thuyết trình bảo vệ dự án trước hội đồng chuyên gia....

Cụ thể, chương sẽ diễn ra tại các địa bàn miền núi với quy mô dự kiến 300 học sinh thuộc khối THCS thuộc các Trường THCS (phân hiệu thôn Hòa Phú, xã Hòa Vang); Trường THCS Lý Tự Trọng (xã Tiên Phước); Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thôn An Hòa, xã Tây Hồ) và Trường THCS Nguyễn Phú Hường.

“Đánh thức tư duy công nghệ” dành cho thiếu nhi tại các địa bàn miền núi năm 2026.

Đại diện Thành Đoàn Đà Nẵng cho biết, chương trình có sự đồng hành, hướng dẫn trực tiếp của đội ngũ chuyên gia, giảng viên uy tín đến từ Viện nghiên cứu và đào tạo Việt – Anh (Đại học Đà Nẵng), các kỹ thuật viên công nghệ nhằm mang lại sân chơi bổ ích, chuyên nghiệp, qua đó góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận công nghệ giữa khu vực thành thị và miền núi...