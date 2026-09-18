Đà Nẵng: Mang 'Lồng đèn yêu thương' đến với trẻ miền núi

Trao quà Trung thu cho các em học sinh. (Ảnh: THÀNH ĐOÀN)

Nhằm hỗ trợ thiếu nhi tại vùng biên giới có điều kiện tiếp cận khoa học công nghệ, Ban tổ chức trao tặng 7 máy tính xách tay và 15 điện thoại thông minh cho các học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích vượt khó, học tốt trên địa bàn xã.

Đồng thời hỗ trợ 3 năm sử dụng cước viễn thông và kết nối Internet miễn phí cho mỗi thiết bị; trao tặng 20 suất học bổng với tổng trị giá 10 triệu đồng, cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Đắc Pring.

Hướng đến Tết Trung thu năm 2026, Ban tổ chức trao tặng 582 phần quà Trung thu, mỗi phần gồm bánh Trung thu và lồng đèn; cùng 3 đầu lân, 500 ấn phẩm Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, 100 ram vở và đồ dùng học tập cho học sinh. Các phần quà không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn góp phần mang đến cho thiếu nhi vùng khó khăn một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp và ý nghĩa.

Trao tặng và lắp đặt 1 hệ thống lọc nước. (Ảnh: THÀNH ĐOÀN)

Chương trình cũng đã trao tặng và lắp đặt 1 hệ thống lọc nước tại điểm Trường mẫu giáo thôn 56, xã Đắc Pring, trị giá 50 triệu đồng. Công trình góp phần cải thiện điều kiện sử dụng nước, bảo đảm vệ sinh học đường và phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của giáo viên, học sinh tại điểm trường; qua đó thể hiện sự quan tâm, đồng hành của tổ chức Đoàn, Đội đối với thiếu nhi tại các địa bàn còn khó khăn.

Tổng nguồn lực trao tặng tại chương trình trị giá hơn 400 triệu đồng, nhằm tạo điều kiện để các em có thêm phương tiện và điều kiện học tập, sinh hoạt, cũng như được đón một mùa Trung thu ấm áp và vui vẻ hơn.

Chương trình có sự đồng hành của Báo Thiếu niên tiền phong và Nhi đồng, Viettel Đà Nẵng, Công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh tổng hợp Ân Điển.