Đà Nẵng: Mang 'công cụ số' gõ cửa từng hộ kinh doanh, định hình bản đồ bán lẻ hiện đại

Đưa hộ kinh doanh lên bản đồ số: Bắt đầu từ những việc đơn giản nhất

Chuyển đổi số không nhất thiết phải bắt đầu bằng những giải pháp công nghệ đồ sộ hay phức tạp. Nhận định này đang được chứng minh rõ nét tại phường Tam Kỳ, nơi có tới 2.506 hộ kinh doanh đang hoạt động.

Tập huấn triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh chuyển đổi số trên địa bàn phường An Hải năm 2026 - Ảnh: BKHCN.

Phó Chủ tịch UBND phường Tam Kỳ Bùi Tấn Công chia sẻ một góc nhìn thực tế: Một hộ kinh doanh hoàn toàn có thể khởi đầu quá trình chuyển đổi số chỉ bằng việc trang bị mã QR thanh toán, sử dụng phần mềm quản lý, xuất hóa đơn điện tử, kê khai thuế trực tuyến, lập website hoặc từng bước ứng dụng AI. Trọng tâm cốt lõi không nằm ở sự phức tạp của công nghệ, mà ở việc lựa chọn công cụ phù hợp với quy mô và nhu cầu thực tế của từng cửa hàng.

Để cụ thể hóa mục tiêu này, phường Tam Kỳ đã tổ chức hội nghị tập huấn toàn diện, giới thiệu từ chính sách thuế đến các giải pháp tài chính số. Ngay sau đó, Tổ Công nghệ số cộng đồng đã tỏa đi 21 khối phố để khảo sát, cập nhật dữ liệu và kết nối trực tiếp nhu cầu của từng hộ với cơ quan thuế, ngân hàng và các doanh nghiệp công nghệ.

Không riêng phường Tam Kỳ, hệ thống Bản đồ số hộ kinh doanh (hkd.danang.gov.vn) vận hành từ đầu tháng 9/2026 đã tích hợp dữ liệu của khoảng 124.400 hộ kinh doanh và cửa hàng bán lẻ toàn thành phố.

Tại xã Tây Hồ, chiến dịch "đi từng ngõ, đến từng hộ" đã giúp 326 hộ kinh doanh nhanh chóng làm quen với tiện ích số chỉ tính đến đầu tháng 9. Cán bộ trực tiếp cầm tay chỉ việc, hướng dẫn người dân thao tác trên smartphone, đăng ký tên miền quốc gia ".vn" và ghim tọa độ kinh doanh lên bản đồ số thành phố.

"May đo" giải pháp số theo đặc thù từng địa bàn

Thay vì áp dụng một khuôn mẫu chung, các địa phương tại TP Đà Nẵng đang linh hoạt chọn các hướng đi riêng để tối ưu hóa hiệu quả hỗ trợ.

Tại phường Hương Trà, chính quyền đặt trọng tâm vào thương mại điện tử, địa phương này đã triển khai đợt tập huấn hướng dẫn lập website, cài đặt phần mềm quản lý bán hàng và sử dụng chữ ký số.

Mục tiêu của phường Hương Trà không chỉ là đạt tỷ lệ 90% hộ kinh doanh được tiếp cận nền tảng số trong năm 2026, mà xa hơn là hình thành một cơ sở dữ liệu chi tiết của khu vực bán buôn, bán lẻ để phục vụ công tác quản lý và hoạch định chính sách.

UBND xã Quế Phước tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực chuyển đổi số và phát triển thương mại điện tử cho hơn 100 đại biểu là doanh nghiệp, hộ kinh doanh và thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn - Ảnh: BKHCN.

Ở một hướng tiếp cận khác, phường An Hải tập trung sức mạnh của 39 Tổ Công nghệ số cộng đồng để giải quyết bài toán quản lý, kê khai và thanh toán không tiền mặt. Trong khi đó, xu hướng vươn ra các sàn thương mại điện tử lại nở rộ ở khu vực phía nam thành phố.

Tại xã Quế Phước, trong số 13 doanh nghiệp và 115 hộ kinh doanh, đã có 11 hộ tự khởi tạo website thành công. Xã Tiên Phước với quy mô gần 500 cửa hàng, hộ kinh doanh và chủ thể OCOP đang đẩy mạnh việc xây dựng các gian hàng số, đưa sản phẩm địa phương lên các sàn thương mại điện tử để mở rộng thị trường.

UBND xã Tiên Phước tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai hỗ trợ cửa hàng, hộ kinh doanh bán buôn, bán lẻ, HTX, chủ thể OCOP chuyển đổi số trên địa bàn xã năm 2026 - Ảnh: BKHCN.

Lực lượng cơ sở tại đây sau khi được tập huấn cũng lập tức tỏa đi gõ cửa từng nhà để khảo sát và "may đo" giải pháp tư vấn cho từng hộ. Mô hình tương tự cũng đang được xã Hà Nha áp dụng với sự tham gia trực tiếp của đại diện cơ quan thuế và doanh nghiệp viễn thông.

Sự chuyển mình đồng bộ từ các xã, phường nằm trong khuôn khổ Kế hoạch thí điểm hỗ trợ cửa hàng, hộ kinh doanh bán buôn, bán lẻ chuyển đổi số trên địa bàn, do Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương và UBND TP Đà Nẵng phối hợp triển khai.

Với mục tiêu khảo sát 10.000 hộ kinh doanh và đảm bảo hơn 90% trong số đó được tư vấn, trải nghiệm công cụ số phù hợp trước khi khép lại tháng 11/2026, TP Đà Nẵng đang chứng minh vị thế tiên phong trong việc kiến tạo một nền kinh tế số toàn diện, bắt rễ sâu sắc từ chính những đơn vị kinh tế nhỏ bé nhất.