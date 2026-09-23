Đà Nẵng lọt top 50 điểm đến năm 2027 của Lonely Planet

Cầu Vàng là hình ảnh được Lonely Planet sử dụng để giới thiệu về Đà Nẵng. (Ảnh: HÀ AN)

“Những điểm đến tuyệt vời nhất năm 2027” (Best in Travel 2027) là tuyển chọn thường niên của Lonely Planet, thương hiệu cẩm nang du lịch có lịch sử hơn 50 năm. Danh sách năm nay gồm 50 điểm đến và trải nghiệm, được mạng lưới tác giả, biên tập viên của Lonely Planet lựa chọn từ những chuyến đi thực tế.

Ngay sau khi công bố, danh sách đã được CNN, Time Out cùng nhiều trang tin quốc tế hàng đầu thế giới dẫn lại. Sự lan tỏa này đưa các điểm đến được gọi tên tiếp cận độc giả toàn cầu, góp thêm một kênh quảng bá quốc tế cho thành phố Đà Nẵng trong mùa du lịch năm tới.

Trong phần giới thiệu Đà Nẵng, Lonely Planet chọn nét thư thả của một thành phố biển làm điểm nhấn. Bài viết nhắc tới bãi biển dài, núi non, không khí dễ chịu và ẩm thực hấp dẫn.

Sức hút của thành phố, theo cách Lonely Planet gợi mở, nằm ở khả năng kết hợp nhiều trải nghiệm trong một chuyến đi: nghỉ ngơi bên biển Mỹ Khê, khám phá bán đảo Sơn Trà, thưởng thức ẩm thực địa phương, dành thời gian cho những điểm đến văn hóa, giải trí. Từ Đà Nẵng, du khách còn có thể kết nối hành trình tới các điểm di sản Huế, thánh địa Mỹ Sơn, phố cổ Hội An.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. (Ảnh: HÀ AN)

Bên cạnh biển Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà và các hành trình khám phá di sản miền trung, Bà Nà cũng được tạp chí du lịch này gợi ý đưa vào lịch trình ba ngày tại thành phố, với hành trình khám phá đỉnh Núi Chúa, Làng Pháp, các công trình kiến trúc, trò chơi… Bài viết cũng nhắc tới lựa chọn lưu trú tại Bà Nà để du khách có thể tham quan cầu Vàng từ sáng sớm.

Cùng với các điểm tham quan, sự kiện lễ hội đang góp phần tạo thêm sức hút quốc tế cho Đà Nẵng. Năm 2026, Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF được Travel + Leisure đưa vào danh sách 9 lễ hội đáng trải nghiệm nhất hành tinh.

Những đêm pháo hoa bên sông Hàn, một ngày trên đỉnh Bà Nà, khám phá bãi biển và các tuyến di sản lân cận đang góp phần tạo nên những trải nghiệm đặc sắc để du khách dành nhiều thời gian hơn cho thành phố.