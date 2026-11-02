Đà Nẵng lọt Top 10 điểm đến xu hướng thế giới năm 2027

Du khách tham quan Cầu Vàng tại Bà Nà Hills

Danh sách này được xây dựng dựa trên mức tăng trưởng lượt tìm kiếm chuyến bay khứ hồi trong giai đoạn từ ngày 1-1 đến 17-6-2026 so với cùng kỳ năm 2025, kết hợp đánh giá mức độ phù hợp của các điểm đến đối với du khách. Với mức tăng trưởng 68%, Đà Nẵng trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam và Đông Nam Á trong danh sách được Skyscanner giới thiệu tại thị trường Anh. Thành phố đứng cùng bảng xếp hạng với các điểm đến như Bishkek (Kyrgyzstan), Hurghada (Ai Cập), Malm (Thụy Điển), Trapani (Ý), Samos (Hy Lạp) và Trùng Khánh (Trung Quốc).

Báo cáo Travel Trends 2027 mang thông điệp "Travel. Better spent.", nhấn mạnh xu hướng du lịch hướng đến những trải nghiệm có giá trị, phù hợp với phong cách sống và mong muốn của mỗi người. Bên cạnh chi phí, du khách ngày càng quan tâm đến việc khám phá văn hóa, tìm kiếm những điểm đến mới và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình. Trong phần giới thiệu về Đà Nẵng, Skyscanner nhấn mạnh sự phong phú của các trải nghiệm, từ tận hưởng làn nước biển Mỹ Khê, khám phá Cầu Vàng đến thưởng thức hải sản trong không gian lung linh ánh đèn lồng. Cầu Vàng tại Sun World Ba Na Hills cũng được lựa chọn làm hình ảnh minh họa cho thành phố trong danh sách. Ngoài lợi thế về biển và các công trình biểu tượng, Đà Nẵng còn hấp dẫn du khách bởi sự kết hợp giữa thiên nhiên, di sản văn hóa, ẩm thực và đời sống địa phương. Từ bán đảo Sơn Trà, danh thắng Ngũ Hành Sơn đến phố cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn, du khách có thể kết nối nhiều trải nghiệm trong cùng một hành trình. Sự đa dạng này tạo điều kiện để thành phố phát triển nhiều loại hình du lịch, từ nghỉ dưỡng biển, khám phá thiên nhiên đến tìm hiểu di sản và văn hóa bản địa, đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú của du khách quốc tế.

Trước đó, Đà Nẵng cũng được Lonely Planet lựa chọn vào danh sách 50 điểm đến trong "Best in Travel 2027", với điểm nhấn là du lịch biển đô thị và khả năng kết nối hành trình khám phá các di sản được UNESCO công nhận. Priceline cũng đưa thành phố vào danh sách 10 điểm đến nên du lịch năm 2027, giới thiệu những trải nghiệm như tham quan Cầu Vàng, tận hưởng biển Mỹ Khê và khám phá danh thắng Ngũ Hành Sơn.