Thành phố được mô tả Đà Nẵng là điểm đến nổi bật nhờ sự kết hợp hài hòa giữa không gian biển, cảnh quan núi non, ẩm thực địa phương và các di sản UNESCO lân cận. Việc Đà Nẵng xếp thứ 4 trong danh sách 10 điểm đến được Lonely Planet gợi ý cho kỳ nghỉ cuối năm tiếp tục cho thấy sức hút của thành phố trên bản đồ du lịch quốc tế.

Sự kết hợp giữa tài nguyên biển, cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa, ẩm thực và dịch vụ nghỉ dưỡng là những lợi thế giúp Đà Nẵng khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn đối với du khách quốc tế, đặc biệt trong mùa du lịch lễ hội cuối năm.

Tạp chí du lịch quốc tế Lonely Planet xếp Đà Nẵng ở vị trí thứ 4 trong danh sách 10 điểm đến đáng trải nghiệm nhất trong khoảng thời gian từ Giáng sinh đến đêm giao thừa.