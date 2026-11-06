Đà Nẵng lọt Top 10 điểm đến lý tưởng dịp Giáng sinh và năm mới

Theo Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng, cẩm nang du lịch quốc tế Lonely Planet vừa công bố danh sách “10 Best Places to Travel Between Christmas and New Year’s Eve” (10 điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ giữa Giáng sinh và đêm giao thừa), trong đó có Đà Nẵng của Việt Nam.

Danh sách giới thiệu 10 điểm đến trên thế giới, gồm Polynésie (Pháp), Montreux (Thụy Sĩ), Cleveland, Leadville, Newport Beach, Dollywood và Pigeon Forge (Mỹ), Salzburg (Áo), Victoria (Canada), Dunedin (New Zealand) và Đà Nẵng (Việt Nam).

Đây là những điểm đến được gợi ý cho du khách muốn tận dụng khoảng thời gian nghỉ giữa Giáng sinh và năm mới để khám phá, nghỉ dưỡng và tái tạo năng lượng sau một năm bận rộn.

Đà Nẵng được xếp ở vị trí thứ tư trong danh sách, với những lợi thế nổi bật về biển đô thị, cảnh quan núi rừng, ẩm thực và khả năng kết nối các di sản văn hóa được UNESCO công nhận.

Du khách vui chơi, chụp ảnh tại khu vực cá chép hoá rồng và Cầu Rồng - Đà Nẵng

Từ biển đô thị đến hành trình khám phá di sản

Trong phần giới thiệu, Lonely Planet đánh giá Đà Nẵng là thành phố được thiên nhiên ưu đãi với núi non, những bãi biển dài, nguồn hải sản phong phú và nhịp sống tương đối thư thái.

Nằm gần trung điểm giữa Hà Nội và TP.HCM, Đà Nẵng được xem là lựa chọn phù hợp cho kỳ nghỉ bên biển, đồng thời thuận tiện để kết nối các hành trình khám phá di sản miền Trung.

Theo gợi ý của Lonely Planet, du khách có thể kết hợp nghỉ dưỡng, tham quan và trải nghiệm văn hóa trong cùng một chuyến đi.

Du khách có thể dành một ngày khám phá những công trình kiến trúc độc đáo trên đỉnh Bà Nà, tìm đến không gian thiên nhiên của bán đảo Sơn Trà, thư giãn bên bờ biển Mỹ Khê hoặc tiếp tục hành trình đến Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn và Quần thể Di tích Cố đô Huế.

Trong đó, Hội An và Mỹ Sơn là hai Di sản Văn hóa Thế giới nằm trên địa bàn TP Đà Nẵng, còn Quần thể Di tích Cố đô Huế thuộc TP Huế. Sự kết nối thuận tiện giữa các điểm đến này tạo lợi thế để Đà Nẵng trở thành điểm dừng chân trong những hành trình khám phá văn hóa, lịch sử và cảnh quan miền Trung.

Khách quốc tế tham quan phố cổ Hội An

Lonely Planet cũng gợi ý một số điểm tham quan tiêu biểu của thành phố. Nổi bật là Sun World Ba Na Hills, được giới thiệu như một điểm tham quan hàng đầu với các công trình kiến trúc mang cảm hứng châu Âu, không gian vui chơi và nhiều trải nghiệm đặc sắc.

Bên cạnh đó, bán đảo Sơn Trà là lựa chọn dành cho những du khách yêu thiên nhiên. Nơi đây có cảnh quan rừng núi hướng biển, cùng chùa Linh Ứng với tượng Phật Quan Âm cao 67m, một trong những công trình tâm linh nổi bật của Đà Nẵng.

Dải bờ biển đô thị dài gần 10km, trong đó có bãi biển Mỹ Khê, cũng được Lonely Planet nhắc đến. Hệ thống nhà hàng, quán cà phê và các dịch vụ ven biển tạo điều kiện để du khách tận hưởng không gian nghỉ dưỡng, dạo biển và thưởng thức ẩm thực địa phương.

Ẩm thực và nghỉ dưỡng tạo sức hút riêng

Không chỉ giới thiệu cảnh quan, Lonely Planet còn dành sự quan tâm đến ẩm thực Đà Nẵng, xem đây là một phần quan trọng trong trải nghiệm khám phá thành phố.

Mì Quảng được gợi ý là món ăn nên thử, với sợi mì gạo, nước dùng đậm đà, tôm, thịt heo và trứng cút. Cẩm nang giới thiệu địa chỉ 75 Châu Thị Vĩnh Tế với món mì Quảng được cho là có nguồn gốc từ làng Phú Chiêm.

Ngoài ra, du khách có thể thưởng thức bánh xèo nhân tôm thịt tại Bánh xèo Bà Dưỡng hoặc lựa chọn hải sản tươi sống tại nhà hàng Bé Mặn. Những món ăn đặc trưng góp phần giúp du khách cảm nhận rõ hơn văn hóa ẩm thực miền Trung, từ nguyên liệu địa phương đến cách chế biến mang dấu ấn riêng.

Lonely Planet lựa chọn Sun World Ba Na Hills làm điểm nhấn đầu tiên trong hành trình khám phá Đà Nẵng, gọi đây là điểm tham quan hàng đầu của thành phố

Về lưu trú, Lonely Planet giới thiệu hai cơ sở nghỉ dưỡng với phong cách khác biệt. Novotel Danang Premier Han River có vị trí bên sông Hàn, từ tòa nhà 37 tầng du khách có thể ngắm nhìn cảnh quan đô thị và những cây cầu biểu tượng của thành phố.

Trong khi đó, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort nằm trên bán đảo Sơn Trà, nổi bật với không gian nghỉ dưỡng riêng tư giữa thiên nhiên, bãi biển riêng và cảnh quan rừng xanh.

Sự kết hợp giữa tham quan, trải nghiệm ẩm thực và nghỉ dưỡng giúp Đà Nẵng có nhiều lựa chọn phù hợp với các nhóm du khách, từ những người yêu thích khám phá đến khách tìm kiếm kỳ nghỉ thư giãn bên biển.

Tiếp tục ghi dấu trên bản đồ du lịch quốc tế

Việc được Lonely Planet lựa chọn vào danh sách 10 điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ giữa Giáng sinh và năm mới 2026 tiếp tục bổ sung dấu ấn cho thương hiệu du lịch Đà Nẵng trên thị trường quốc tế.

Trước đó, Lonely Planet đã đưa Đà Nẵng vào danh sách Best in Travel 2027, giới thiệu thành phố trong 50 điểm đến và trải nghiệm đáng khám phá trên thế giới, với những điểm nhấn về biển đô thị, bán đảo Sơn Trà, ẩm thực và khả năng kết nối các di sản UNESCO.

Đáng chú ý, Skyscanner cũng đưa Đà Nẵng vào Top 10 điểm đến xu hướng thế giới năm 2027 (Trending Destinations 2027) tại thị trường Anh. Thành phố xếp thứ 7, với mức tăng 68% lượt tìm kiếm chuyến bay khứ hồi so với cùng kỳ năm trước, đồng thời là đại diện duy nhất của Việt Nam và Đông Nam Á trong danh sách.

Nền tảng du lịch Priceline cũng lựa chọn Đà Nẵng vào danh sách 10 điểm đến nên du lịch năm 2027, nhấn mạnh những trải nghiệm nổi bật như Cầu Vàng, biển Mỹ Khê và danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Những đánh giá tích cực từ các thương hiệu du lịch quốc tế góp phần nâng cao mức độ nhận diện của Đà Nẵng, đồng thời mở thêm cơ hội tiếp cận các thị trường khách đang tìm kiếm điểm đến cho kỳ nghỉ cuối năm và kế hoạch du lịch năm 2027.

Lonely Planet mô tả Đà Nẵng là thành phố được thiên nhiên ưu ái với núi non, bãi biển dài, hải sản tươi ngon và nhịp sống thư thái

Nhiều hoạt động hấp dẫn trong mùa lễ hội cuối năm

Cùng với những gợi ý từ Lonely Planet, Đà Nẵng đang chuẩn bị chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và lễ hội phục vụ du khách trong mùa du lịch cuối năm 2026.

Nổi bật là Lễ hội Đèn lồng Quốc tế Hội An, các hoạt động đón Giáng sinh, không gian Christmas Market cùng nhiều chương trình trải nghiệm, ưu đãi lưu trú, ẩm thực, vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng tại các doanh nghiệp du lịch, khách sạn, khu nghỉ dưỡng trên địa bàn thành phố.

Đặc biệt, Lễ hội Chào năm mới 2027 dự kiến diễn ra từ ngày 30.12.2026 đến 3.1.2027 tại phố đi bộ Bạch Đằng, các không gian cảnh quan hai bên cầu Rồng và nhiều địa điểm tại Hội An, Tam Kỳ cùng các khu vực khác.

Với chủ đề “Đà Nẵng cùng thế giới đón năm mới”, lễ hội sẽ có nhiều hoạt động như không gian ẩm thực, trang trí và check-in chào năm mới, không gian ước nguyện, giải chạy “Thắp sáng Sông Hàn” và các chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Điểm nhấn là chương trình “Đà Nẵng - Chạm thời khắc 0h00”, mang đến không khí đón năm mới sôi động cho người dân và du khách.

Song song với các hoạt động lễ hội, mạng lưới kết nối hàng không quốc tế đến Đà Nẵng tiếp tục được mở rộng trong những tháng cuối năm, tạo thêm điều kiện thuận lợi để thu hút khách quốc tế.

Với lợi thế về cảnh quan, di sản, ẩm thực, hệ thống dịch vụ nghỉ dưỡng cùng chuỗi sự kiện mùa lễ hội, Đà Nẵng kỳ vọng tiếp tục là điểm đến hấp dẫn trong dịp Giáng sinh 2026 và Tết Dương lịch 2027, qua đó lan tỏa hình ảnh một thành phố năng động, giàu trải nghiệm và luôn có những điều mới mẻ chờ du khách khám phá.