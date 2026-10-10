Đà Nẵng: Long trọng tổ chức lễ thượng cờ tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải

Dự lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Lê Ngọc Quang; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn, các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

Trang nghiêm tại lễ thượng cờ. Ảnh: NGỌC PHÚ

Trong tiếng nhạc Quốc ca hùng tráng, lá cờ đỏ sao vàng biểu tượng thiêng liêng của độc lập, tự do và khát vọng hòa bình đã được kéo lên đỉnh Kỳ đài tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải.

Các đại biểu thành kính tưởng nhớ, đời đời biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tri ân sâu sắc những cống hiến to lớn của các thế hệ tiền bối cách mạng, đồng thời tưởng nhớ đồng bào và các nghĩa sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Thực hiện nghi thức thượng cờ. Ảnh: NGỌC PHÚ

Theo Bảo tàng Đà Nẵng, Thành Điện Hải là di tích hiếm hoi còn lại từ buổi đầu chống thực dân Pháp xâm lược nước ta giữa thế kỉ XIX; là một biểu tượng về lòng yêu nước, tinh thần chiến đấu bất khuất, kiên cường của nhân dân Việt Nam nói chung, người dân Đà Nẵng nói riêng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Lãnh đạo thành phố dự lễ thượng cờ. Ảnh: NGỌC PHÚ

Thành Điện Hải có vị trí then chốt, trung tâm của phòng tuyến quân sự, là một lũy đất chạy từ Thành Điện Hải bao quanh các đồn Hải Châu, Phước Ninh, Thạc Gián (cũ).

Dưới quyền chỉ huy của danh tướng Nguyễn Tri Phương, phòng tuyến Đà Nẵng được giữ vững, quân Pháp không thể mở rộng thêm vùng chiếm đóng và sa lầy suốt 18 tháng trong trận Đà Nẵng (1858 - 1860) là một trận chiến có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử nước nhà.

Toàn cảnh lễ thượng cờ. Ảnh: NGỌC PHÚ

Với những giá trị to lớn, Thành Điện Hải được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt năm 2017.

Hiện nay, dự án tu bổ, tôn tạo và trùng tu Di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải đang bước vào giai đoạn 2, trong đó, phục dựng mô phỏng lại kỳ đài với kích thước dài 6,0m, rộng 4,2m; diện tích 25,2 m2, chiều cao đế 2,258m, chiều cao cột cờ inox 11,858m.