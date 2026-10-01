Đà Nẵng long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày, triển lãm sách và tư liệu về cụ Huỳnh Thúc Kháng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước.

Cùng dự có đại diện các bộ, ngành Trung ương; đại diện các tỉnh, thành phố; lãnh đạo thành phố Đà Nẵng; đại biểu lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; đại diện các xã, phường, đặc khu; gia tộc cụ Huỳnh Thúc Kháng; đại diện các trường học mang tên Huỳnh Thúc Kháng trên địa bàn thành phố.

Cụ Huỳnh Thúc Kháng sinh ra và lớn lên trên mảnh đất xứ Quảng giàu truyền thống yêu nước, hiếu học, trung dũng, kiên cường. Những năm đầu thế kỷ XX, khi dân tộc đứng trước yêu cầu cấp bách phải tìm một con đường cứu nước mới, cụ Huỳnh cùng các chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp khởi xướng, vận động phong trào Duy Tân ở Quảng Nam và nhiều tỉnh miền trung với tinh thần “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”.

Các đại biểu tham dự chương trình. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Sau 13 năm tù đày, khổ sai ở Côn Đảo, Cụ tiếp tục con đường đấu tranh cho dân sinh, dân chủ, tiến bộ xã hội trên mặt trận báo chí. Trên cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, và Quyền Chủ tịch nước năm 1946, Cụ đã cùng Chính phủ, Quốc hội góp phần giữ vững chính quyền cách mạng, kiến thiết đất nước trong thời khắc vô cùng khó khăn, phức tạp.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng là dịp để chúng ta bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với một người con ưu tú của quê hương xứ Quảng, một chí sĩ yêu nước và một nhân cách lớn của dân tộc.

Nhưng ý nghĩa sâu xa của việc tưởng niệm không chỉ nằm ở sự tri ân đối với quá khứ, mà còn ở trách nhiệm của hiện tại đối với tương lai. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ tiếp tục phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, khát vọng phát triển và ý chí vươn lên; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Đồng chí khẳng định, điều làm cho tên tuổi của cụ Huỳnh Thúc Kháng sống mãi, không chỉ là những đóng góp của Cụ trong một giai đoạn lịch sử đặc biệt, mà chính là cách Cụ sống, cách Cụ lựa chọn và bản lĩnh, khí tiết trước những thử thách của thời cuộc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đó là một cuộc đời không chọn sự an nhàn khi đất nước chưa giành được độc lập; không màng danh lợi khi dân tộc còn chịu cảnh lầm than; không lùi bước trước tù đày, gian khổ; không đứng ngoài trách nhiệm khi Tổ quốc cần. Đó là khí phách của một người yêu nước chân chính, trách nhiệm của một người trí thức trước vận mệnh dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, đất nước ta đang đẩy mạnh phát triển và hội nhập quốc tế, vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới với những thời cơ, vận hội lớn và những yêu cầu ngày càng cao. Trong bối cảnh đó, càng cần những phẩm chất mà cụ Huỳnh Thúc Kháng đã nêu gương. Cần lòng yêu nước để có động lực phụng sự. Cần trí tuệ để nhìn xa, nghĩ lớn, hành động đúng. Cần bản lĩnh để không dao động trước khó khăn. Cần liêm chính để giữ mình trước quyền lực và vật chất.

Cần tinh thần đổi mới để không bằng lòng với những gì đã có và cần trách nhiệm để mỗi người hiểu rằng việc nước không phải là việc của riêng ai, xây dựng đất nước là sự nghiệp của toàn dân tộc. Một trong những giá trị lớn nhất cụ Huỳnh để lại cho chúng ta là tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Bài học đó đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị, và cần tiếp tục kế thừa và phát huy.

Học sinh Trường trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng tại xã Thạnh Bình dâng hương tưởng nhớ tại Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đối với xứ Quảng anh hùng, Đà Nẵng hôm nay đang mở ra một thời cơ phát triển mới với không gian rộng mở, tiềm năng lớn và những yêu cầu cao hơn. Chủ tịch Quốc hội mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng nhanh nhạy nắm bắt thời cơ, vượt qua mọi thách thức, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường; đoàn kết, thống nhất, đổi mới tư duy, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh, bền vững; quan tâm hơn nữa để nâng cao chất lượng sống của Nhân dân.

"Phát huy mạnh mẽ vai trò trung tâm, động lực và sức lan tỏa của Đà Nẵng, tăng cường liên kết với các địa phương trong khu vực, đóng góp ngày càng tích cực, hiệu quả vào sự phát triển của miền trung và cả nước; biến truyền thống thành động lực, biến khát vọng thành hành động, biến tiềm năng thành nguồn lực và biến những quyết tâm phát triển thành những kết quả cụ thể, thiết thực cho nhân dân - đó chính là cách thiết thực để chúng ta tiếp nối những giá trị mà cụ Huỳnh Thúc Kháng và các thế hệ tiền nhân đã dày công vun đắp”, đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Đà Nẵng long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng khẳng định, cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876-1/10/2026) - nguyên Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, là chí sĩ yêu nước, nhà văn hóa lớn, nhà báo tiên phong, nhà lãnh đạo mẫu mực, người con ưu tú của quê hương xứ Quảng.

150 năm kể từ ngày cụ Huỳnh Thúc Kháng ra đời, quê hương, đất nước đã đổi thay rất nhiều. Nhưng những giá trị của di sản mà Cụ để lại vẫn vẹn nguyên sức sống và tiếp tục gợi mở cho chúng ta nhiều điều quý giá trong công cuộc bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước hôm nay.

Cuộc đời cụ Huỳnh cho thấy, trước lợi ích tối cao của đất nước, những khác biệt có thể được vượt qua. Việc Cụ cộng sự cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ cách mạng là một biểu tượng cao đẹp của tinh thần đại đoàn kết: biết trân trọng những điểm tương đồng, đặt việc nước lên trên việc riêng và cùng hướng về mục tiêu độc lập, tự do của dân tộc, ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Bài học ấy có ý nghĩa đặc biệt đối với Đà Nẵng hôm nay. Trong không gian phát triển mới, Quảng Nam và Đà Nẵng không chỉ gặp nhau ở địa giới hành chính, mà sâu xa hơn là sự hội tụ trở lại của một không gian lịch sử, văn hóa, con người đã gắn bó với nhau qua nhiều thế hệ. Địa giới có thể thay đổi, không gian phát triển có thể mở rộng, nhưng mạch nguồn văn hóa, lịch sử và khí chất xứ Quảng vẫn là một dòng chảy liên tục, ngày càng được bồi đắp màu mỡ như mạch nguồn phù sa.

“Vì vậy, càng bước vào một chặng đường mới, chúng ta càng phải phát huy những điểm tương đồng, trân trọng sự khác biệt; cùng sẻ chia, cùng gánh vác sứ mệnh chung cao cả; đặt lợi ích chung của thành phố và cuộc sống của nhân dân lên trên hết; xây dựng một Đà Nẵng thống nhất trong ý chí, đồng thuận trong hành động, hài hòa trong phát triển và rộng mở hướng tới tương lai tươi sáng”, đồng chí Lê Ngọc Quang khẳng định.