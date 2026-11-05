Đà Nẵng: Loạt khu công nghiệp "nghìn tỷ" gặp khó

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Nhiều dự án khu công nghiệp gặp vướng

Ông Lê Quang Triều - Phó trưởng Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai cho hay, hiện có 7 dự án hạ tầng khu công nghiệp trọng điểm đang được rà soát tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và thi công, gồm: Khu công nghiệp hậu cần cảng Tam Hiệp, Tam Anh 1, Tam Anh – An An Hòa, Tam Anh – Hàn Quốc, Tam Thăng mở rộng, Tam Thăng mở rộng 2 và Nam Thăng Bình – Phân khu B.

Dự án Khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa đến nay đã giải phóng mặt bằng đạt 118 ha.

Ông Triều cho biết, Khu công nghiệp hậu cần cảng Tam Hiệp có quy mô 417 ha, đã giải phóng mặt bằng 385 ha, đạt 92%. Tổng vốn đầu tư hạ tầng đã thực hiện 795,8/1.324 tỷ đồng, đạt 60%.

Tuy nhiên, dự án còn vướng thủ tục thuê đất đối với một số diện tích, xác định giá đất khoảng 40,5 ha và nghĩa vụ tài chính. Đáng chú ý, việc xử lý phá sản Công ty cổ phần Sản xuất Sô đa Chu Lai kéo dài, ảnh hưởng đến khai thác quỹ đất và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn môi trường do nhà máy còn lưu giữ hóa chất.

Trong khi đó, Dự án Khu công nghiệp Tam Anh – An An Hòa đến nay, dự án mới hoàn thành giải phóng mặt bằng 118 ha, đạt 27% tổng diện tích.

Dự án này do Công ty cổ phần Khu công nghiệp và đô thị An Hòa làm chủ đầu tư, có quy mô 435,8 ha, tổng vốn đầu tư 4.152 tỷ đồng. Đến nay, nhà đầu tư đã được cho thuê đất 85,69 ha và đã đầu tư thực hiện đạt 355 tỷ đồng.

Hiện chủ đầu tư đang triển khai 3 gói thầu san nền trên diện tích 59,55 ha, xây dựng hệ thống mương thoát nước dài hơn 836 m và trạm xử lý nước thải giai đoạn 1, công suất 2.850 m3/ngày đêm.

Theo Chủ đầu tư, hiện một số hộ dân chưa nhận tiền bồi thường, chưa bàn giao mặt bằng; vướng mắc liên quan đến nhà ở, công trình trên đất nông nghiệp và di dời mồ mả chưa được giải quyết dứt điểm. Ngoài ra, Khu tái định cư Tam Anh Nam giai đoạn 4 chưa hoàn thành, ảnh hưởng đến việc bố trí tái định cư.

Để dự án được triển khai nhanh, lãnh đạo Công ty Cổ phần Khu công nghiệp và đô thị An Hòa đề nghị tăng cường nhân lực, đẩy nhanh kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đồng thời kiến nghị UBND TP và Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai hỗ trợ, kết nối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đối với Dự án Khu công nghiệp Tam Anh 1, do Công ty cổ phần Kính nổi Chu Lai - CFG làm chủ đầu tư, có diện tích 167,05 ha, tổng vốn đầu tư 1.518 tỷ đồng.

Dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 146,45 ha, đạt 87%. Nhà đầu tư được cho thuê đất giai đoạn 1 với diện tích 52,6 ha và khởi công xây dựng ngày 28/8/2026. Hiện đang thi công san nền, đường giao thông cùng hệ thống điện, nước. Tổng vốn đầu tư đã thực hiện 425 tỷ đồng, đạt 28%.

Hiện dự án cần khoảng 191 lô đất tái định cư nhưng quỹ đất trên địa bàn xã Tam Anh đã hết. Ban Quản lý kiến nghị sớm hoàn thiện hạ tầng Khu tái định cư Tam Anh Nam giai đoạn 4, đồng thời bố trí kinh phí để khởi công giai đoạn 5 trong quý I/2027.

Tại Dự án Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng 2, do Công ty cổ phần Capella Quảng Nam làm chủ đầu tư, có diện tích 110,7 ha, tổng vốn đầu tư 550 tỷ đồng.

Đến nay, dự án đã giải phóng mặt bằng 59,38 ha, đạt 53,6%. Nhà đầu tư được cho thuê đất giai đoạn 1 với diện tích 30 ha. Song đến nay dự án chỉ mới thực hiện gần 25 tỷ đồng, đạt 4,5%.

Chủ đầu tư kiến nghị UBND thành phố xem xét cho phép hỗ trợ các trường hợp này bằng 80% mức giá bồi thường đất nông nghiệp có cùng mục đích sử dụng, tương ứng 48.000 đồng/m2, từ nguồn kinh phí của doanh nghiệp.

Trong khi đó, Dự án Khu công nghiệp Nam Thăng Bình – Phân khu B có quy mô 346 ha, tổng vốn đầu tư 4.043 tỷ đồng.

Đến nay, dự án đã giải phóng mặt bằng 90,7 ha, đạt 26,2%. Nhà đầu tư được cho thuê đất 64,9 ha, triển khai xây dựng hai giai đoạn từ tháng 12/2025 và tháng 8/2026. Song, mức đầu tư thực hiện dự án đạt 288 tỷ đồng, tương đương 7,1%.

Khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc

Liên quan đến những khó khăn trong quá trình triển khai các dự án khu công nghiệp, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Phan Thái Bình yêu cầu các xã, phường phối hợp chặt chẽ với đơn vị thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng để xác định chính xác nguồn gốc đất, bảo đảm phù hợp với quá trình sử dụng thực tế của người dân.

Đối với vướng mắc liên quan đến đất công ích 5%, ông Phan Thái Bình giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thiện hướng dẫn thống nhất để các địa phương triển khai thực hiện.

Về tái định cư, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ trì, phối hợp với các địa phương rà soát, chủ động chuẩn bị quỹ đất phục vụ các dự án. Các địa phương cũng phải rà soát quỹ đất nghĩa trang, chuẩn bị phương án di dời mồ mả; Sở Xây dựng nghiên cứu quy hoạch nghĩa trang mới phù hợp với định hướng quy hoạch chung.

Đáng chú ý, đối với những vướng mắc về xác định giá đất, ông Phan Thái Bình yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc chậm thực hiện các chỉ đạo của thành phố.

Đối với những trường hợp đã có quy định, quyết định về giá đất nhưng chưa hoàn thành hướng dẫn, thông báo hoặc xác định nghĩa vụ tài chính, yêu cầu xử lý xong trước ngày 10/11/2026.

Riêng các dự án đã trình Hội đồng thẩm định giá đất nhưng chưa được thông qua, Phó chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tập trung giải quyết dứt điểm, hoàn thành việc thông qua giá đất trước ngày 15/11/2026.

Ông Phan Thái Bình - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu các nhà đầu tư chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể; các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động chung, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình tháo gỡ vướng mắc đối với từng dự án.