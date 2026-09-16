Đà Nẵng linh hoạt giải pháp hỗ trợ học sinh thiếu sách giáo khoa cục bộ

Học sinh khối lớp 1 Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ được tặng bộ sách giáo khoa mới trong ngày tựu trường. Ảnh: NTCC

Rà soát từng đầu sách, chủ động hỗ trợ học sinh

Trong tuần đầu tiên của năm học 2026 - 2027, các trường học tại Đà Nẵng tiến hành thống kê số lượng học sinh thiếu sách giáo khoa theo từng khối lớp, môn học và đầu sách để có phương án hỗ trợ trong thời gian chờ nguồn cung.

Thống kê của Trường Tiểu học Tiểu La (phường An Hải) cho thấy tỷ lệ thiếu sách giữa các môn có sự chênh lệch. Môn thiếu thấp nhất là 0,64%, trong khi sách giáo khoa thiếu nhiều nhất ở môn Hoạt động trải nghiệm, với tỷ lệ xấp xỉ 6%.

Phần lớn sách còn thiếu tại trường là sách bài tập. Đối với sách giáo khoa, học sinh cơ bản đáp ứng đủ, chỉ còn thiếu lác đác ở một số môn như Lịch sử và Địa lý, Mỹ thuật, Công nghệ, Hoạt động trải nghiệm.

Bà Lê Thị Thúy Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tiểu La, cho biết: "Giáo viên các lớp đều phải nắm danh sách học sinh chưa có sách để chủ động chuẩn bị tài liệu phục vụ bài học. Phiếu bài tập được giáo viên in và sử dụng trong các nội dung thực hành, luyện tập. Vì vậy, học trò nào chưa có sách vẫn có tài liệu để thực hiện nhiệm vụ học tập trên lớp".

Bên cạnh việc chuẩn bị phiếu học tập, nhà trường gửi đường link sách giáo khoa điện tử, sách bài tập điện tử chính thống thông qua các kênh liên lạc với phụ huynh. Những bài, chương đầu có thể được phụ huynh in tạm để học sinh sử dụng trong thời gian chờ sách bản giấy.

Học sinh Trường THCS Kim Đồng.

Tương tự, học sinh Trường THCS Kim Đồng (phường Hải Châu) chủ yếu thiếu một vài đầu sách đơn lẻ theo môn học.

Ông Đặng Ngọc Lam, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, đã rà soát nguồn sách trong thư viện để học sinh chưa có sách có thể mượn. Sách giáo khoa đã qua sử dụng do học sinh các khóa trước trao tặng hoặc thuộc diện cấp phát được sử dụng để hỗ trợ theo đúng địa chỉ.

Phụ huynh và học sinh được hướng dẫn khai thác bản sách giáo khoa điện tử, có thể in hoặc photo những bài học cần thiết trong các tuần đầu năm học. Nhà trường dự kiến các đầu sách còn thiếu sẽ được giải quyết trong tháng 9.

Tại Trường THCS Nguyễn Chơn (phường Thanh Khê), số sách giáo khoa còn thiếu khoảng 700 quyển, chủ yếu ở các môn Mỹ thuật, Giáo dục thể chất và Hoạt động trải nghiệm.

Thông tin từ Hiệu trưởng Phan Trần Duy Lam, trường đã rà soát nguồn sách hiện có, khai thác tủ sách thư viện để học sinh sử dụng. Nhà trường đồng thời phát động viên chức, người lao động và các mạnh thường quân quyên góp sách hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đối với những học sinh thiếu các đầu sách lẻ, nhà trường thông qua giáo viên chủ nhiệm để mời các em xuống thư viện mượn sách. Bên cạnh đó, nhà trường cũng chủ động cung cấp đường dẫn file mềm sách giáo khoa cho phụ huynh và học sinh sử dụng tạm thời trong thời gian chờ bổ sung sách bản in.

Ở Trường THCS Tây Sơn (phường Hòa Cường), chia sẻ của Hiệu trưởng Trần Ngọc Út, hầu như khối lớp nào cũng có học sinh thiếu một vài đầu sách. Nhà trường đã thống kê số lượng, danh mục sách giáo khoa còn thiếu. Nhà xuất bản Giáo dục tại Đà Nẵng đã liên hệ với trường để nắm nhu cầu và có kế hoạch cung ứng. Trong thời gian chờ bổ sung, một số học sinh đã chủ động đến thư viện mượn sách giáo khoa để học.

Niềm vui được tặng sách giáo khoa của học sinh khối lớp Một, Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ điểm trường chính trong ngày tựu trường. Ảnh: NTCC.

Không chỉ sử dụng nguồn sách tại chỗ, mô hình mượn sách giáo khoa miễn phí tại xã Hòa Vang đang cung cấp thêm một nguồn hỗ trợ cho học sinh. Đây là địa phương triển khai mô hình cho 100% học sinh các cấp mượn sách giáo khoa miễn phí. Đến nay, toàn xã vận động hơn 91.000 quyển sách, tổng trị giá gần 1,5 tỷ đồng.

Ông Cáp Phi Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Quốc Tuấn (xã Hòa Vang) cho hay, từ ngày 12/6, nhà trường tổ chức giao mượn sách giáo khoa giữa nhà trường và học sinh. Chỉ trong sáng 12/6, trường cho khoảng 900 học sinh mượn sách và đến thời điểm hiện tại phân phối cho học sinh mượn dựa trên toàn bộ tủ sách hiện có của nhà trường.

Từ Chương trình "Tủ sách nối nhịp tri thức" do UBND phường Thanh Khê phát động, Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ đã phối hợp tổ chức trao tặng 100% bộ sách giáo khoa mới cho toàn thể học sinh lớp 1 tại điểm trường chính. Mỗi bộ sách được trao tận tay không chỉ chuẩn bị chu đáo hành trang đến trường cho học sinh đầu cấp học mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái, tiếp thêm niềm tin yêu học tập ngay từ những ngày đầu năm học mới.

Không gây áp lực cho học sinh

Thông qua các kênh liên lạc với phụ huynh, các trường học tại Đà Nẵng đã gửi đường link sách giáo khoa, sách bài tập điện tử chính thống để phụ huynh có thể in tạm những bài, chương đầu cho học sinh sử dụng trong thời gian chờ sách bản giấy.

Sở GD&ĐT Đà Nẵng yêu cầu các trường học, trong bối cảnh thiếu cục bộ sách giáo khoa đầu năm học, chỉ đạo giáo viên chủ động động viên, hỗ trợ học sinh; không phê bình hoặc tạo áp lực tâm lý đối với em chưa kịp trang bị đủ sách.

Sở khuyến khích giáo viên linh hoạt tổ chức cho học sinh chia sẻ, dùng chung sách, sử dụng tài liệu điện tử hoặc hỗ trợ mượn sách từ thư viện.

Giờ học của học sinh Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu, cơ sở Lê Đình Chinh (phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng).

Ông Trần Nguyễn Minh Thành, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng cho biết, Sở đã chỉ đạo các trường học tiếp tục huy động nguồn lực, tăng cường tủ sách thư viện và thực hiện điều phối sách giữa các trường trên địa bàn.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT Đà Nẵng đã làm việc với đại diện Nhà xuất bản Giáo dục tại TP Đà Nẵng. Đơn vị cam kết đang gấp rút tiến hành in bổ sung và sẽ đưa sách đến các nhà sách trên địa bàn thành phố trong thời gian sớm nhất.

Bà Lê Thị Thúy Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tiểu La (phường An Hải, TP Đà Nẵng) cho rằng: Đối với tiểu học, thực tế thời lượng học sinh sử dụng trực tiếp sách giáo khoa trên lớp không phải lúc nào cũng chiếm phần lớn tiết học. Giáo viên có thể kết hợp sách giáo khoa với phiếu học tập và các hình thức tổ chức hoạt động khác. Vì vậy, với số lượng học sinh thiếu sách không nhiều, hoạt động dạy học tại trường vẫn diễn ra ổn định.