Đà Nẵng liên tiếp lọt vào danh sách xu hướng du lịch năm 2027

Theo Trung tâm Thông tin du lịch - Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Đà Nẵng liên tiếp được các tổ chức, nền tảng du lịch quốc tế nhắc đến trong những danh sách và báo cáo xu hướng du lịch năm 2027.

Trong danh sách Best in Travel 2027, Lonely Planet lựa chọn Đà Nẵng là điểm đến của Việt Nam góp mặt trong 50 điểm đến và trải nghiệm truyền cảm hứng cho những chuyến đi trong năm tới. Thành phố được giới thiệu với chủ đề “Best for laid-back city beaches and UNESCO stops” (Lựa chọn lý tưởng cho những bãi biển đô thị mang phong cách thư thái và các điểm đến được UNESCO công nhận), trong đó nhấn mạnh lợi thế về những bãi biển thư thái ngay trong đô thị và khả năng kết nối các điểm đến di sản UNESCO.

Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng - sự kiện thu hút đông đảo du khách quốc tế. Ảnh: Lê Quang Thiện

Theo Lonely Planet, Đà Nẵng sở hữu cảnh quan núi non, bãi biển đô thị dài và không gian nghỉ dưỡng thuận tiện. Bên cạnh bán đảo Sơn Trà với tầm nhìn hướng ra biển, du khách có thể kết hợp hành trình đến Huế, Mỹ Sơn và Hội An để khám phá các giá trị văn hóa, lịch sử. Ẩm thực địa phương cũng là một điểm cộng góp phần tạo nên sức hấp dẫn của thành phố.

Ở góc độ xu hướng tìm kiếm, tạp chí Time Out công bố danh sách 10 điểm đến có xu hướng nổi lên trong năm 2027, dựa trên dữ liệu của Skyscanner. Đà Nẵng đứng thứ 7, với lượng tìm kiếm chuyến bay khứ hồi tăng 68% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này phản ánh sự gia tăng quan tâm của người dùng đối với các chuyến bay đến thành phố, dù không đồng nghĩa với mức tăng tương ứng của lượng khách thực tế.

Ngày 13/10/2026, Priceline tiếp tục đưa Đà Nẵng vào danh sách Top 10 Places to Travel in 2027 (10 địa điểm du lịch hàng đầu năm 2027) trong báo cáo 2027 Where to Next? Travel Trends Report. Báo cáo sử dụng dữ liệu tìm kiếm và giá du lịch của Priceline trong giai đoạn từ tháng 5/2025 đến tháng 5/2026, so sánh với cùng kỳ trước đó cho thấy Đà Nẵng thuộc nhóm 5 điểm đến quốc tế được lựa chọn, bên cạnh Fes (Maroc), Innsbruck (Áo), Miches (Cộng hòa Dominica) và Adelaide (Australia).

Priceline gợi ý những trải nghiệm tiêu biểu tại Đà Nẵng như khám phá Cầu Vàng, tận hưởng bãi biển Mỹ Khê và tham quan Ngũ Hành Sơn. Những địa danh này cho thấy sức hấp dẫn của thành phố không chỉ nằm ở nghỉ dưỡng ven biển mà còn ở cảnh quan thiên nhiên, công trình kiến trúc và các điểm tham quan đặc trưng.

Đà Nẵng không chỉ được lựa chọn bởi một danh thắng riêng lẻ mà còn bởi khả năng kết hợp nhiều trải nghiệm trong cùng một chuyến đi. Ảnh: Lê Huy Tuấn

Ba nguồn quốc tế tiếp cận Đà Nẵng từ những góc nhìn khác nhau: Lonely Planet nhấn mạnh trải nghiệm và khả năng kết nối di sản; dữ liệu của Skyscanner phản ánh xu hướng tìm kiếm chuyến bay; còn Priceline đưa thành phố vào danh sách điểm đến đáng chú ý dựa trên dữ liệu của nền tảng.

Việc xuất hiện trong các danh sách này mở thêm cơ hội quảng bá hình ảnh Đà Nẵng tới du khách quốc tế. Lợi thế của thành phố là khả năng kết hợp nghỉ dưỡng biển, khám phá thiên nhiên, thưởng thức ẩm thực và kết nối các điểm đến di sản miền Trung trong cùng một hành trình. Đây cũng là cơ sở để mở rộng quảng bá du lịch Đà Nẵng gắn với không gian văn hóa, lịch sử và cảnh quan đặc sắc của Việt Nam.