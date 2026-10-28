Đà Nẵng liên tiếp góp mặt trong loạt danh sách điểm đến đáng chú ý năm 2027

Ở danh sách Best in Travel 2027, Lonely Planet lựa chọn 50 điểm đến và trải nghiệm được đội ngũ biên tập, tác giả đánh giá có khả năng truyền cảm hứng cho những chuyến đi trong năm tới. Trong đó, Đà Nẵng là điểm đến của Việt Nam góp mặt trong danh sách, được giới thiệu với chủ đề Best for laid-back city beaches and UNESCO stops - nổi bật với những bãi biển thư thái ngay trong thành phố và khả năng kết nối các điểm đến di sản UNESCO.

Theo Lonely Planet, với vị trí địa lý thuộc khu vực miền Trung Việt Nam, Đà Nẵng có lợi thế về cảnh quan núi non, bãi biển đô thị dài và không gian nghỉ dưỡng dễ chịu. Tại thành phố bên sông Hàn, bên cạnh bán đảo Sơn Trà với những góc nhìn rộng mở ra biển, các chuyến đi trong ngày tới Huế, Mỹ Sơn và Hội An giúp du khách mở rộng hành trình từ nghỉ dưỡng sang khám phá di sản. Đồng thời, ẩm thực cũng là một điểm cộng được ấn phẩm quốc tế nhấn mạnh.

Đà Nẵng là điểm đến của Việt Nam góp mặt trong danh sách Best in Travel 2027 của Lonely Planet (Ảnh: Lê Huy Tuấn)

Đáng chú ý, Đà Nẵng được lựa chọn nhờ khả năng kết hợp nhiều trải nghiệm trong cùng một chuyến đi. Đây là lợi thế giúp thành phố tiếp cận những du khách muốn tận hưởng kỳ nghỉ bên biển cùng lúc với việc khám phá thiên nhiên và các giá trị văn hóa của điểm đến.

Ở góc độ xu hướng tìm kiếm, ngày 8/10/2026, tạp chí Time Out công bố danh sách 10 điểm đến có xu hướng nổi lên trong năm 2027, dựa trên dữ liệu của Skyscanner. Trong đố, Đà Nẵng đứng thứ 7, với lượng tìm kiếm chuyến bay khứ hồi tăng 68% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả này phản ánh sự gia tăng quan tâm của người dùng đối với các chuyến bay đến Đà Nẵng, không đồng nghĩa với mức tăng tương ứng của lượng khách thực tế. Tuy nhiên, đây vẫn là tín hiệu đáng chú ý về sức hút của thành phố đối với những người đang tìm kiếm và lên kế hoạch cho các hành trình du lịch trong tương lai.

Ngày 13/10/2026, Priceline tiếp tục đưa Đà Nẵng vào danh sách Top 10 Places to Travel in 2027 trong báo cáo “2027 Where to Next? Travel Trends Report”. Trong danh sách gồm 10 điểm đến tại Mỹ và quốc tế, Đà Nẵng thuộc nhóm 5 điểm đến quốc tế được lựa chọn, bên cạnh Fes (Maroc), Innsbruck (Áo), Miches (Cộng hòa Dominica) và Adelaide (Australia). Báo cáo sử dụng dữ liệu tìm kiếm và giá du lịch của Priceline trong giai đoạn từ tháng 5/2025 đến tháng 5/2026, so sánh với cùng kỳ trước đó.

Ngày 13/10/2026, Priceline tiếp tục đưa Đà Nẵng vào danh sách Top 10 Places to Travel in 2027 trong báo cáo “2027 Where to Next? Travel Trends Report” (Ảnh: Lê Quang Thiện)

Priceline gợi ý những trải nghiệm tiêu biểu tại Đà Nẵng như khám phá Cầu Vàng, tận hưởng bãi cát trắng của biển Mỹ Khê và tham quan Ngũ Hành Sơn. Những lựa chọn này cho thấy sức hấp dẫn của Đà Nẵng không chỉ nằm ở không gian nghỉ dưỡng ven biển, thành phố này còn nổi bật nhờ các công trình kiến trúc và thắng cảnh có khả năng tạo dấu ấn trong hành trình của du khách.

Ba nguồn quốc tế tiếp cận Đà Nẵng từ những góc nhìn khác nhau. Trong đó, Lonely Planet nhấn mạnh giá trị trải nghiệm và khả năng kết nối di sản, Skyscanner phản ánh xu hướng tìm kiếm chuyến bay, Priceline đưa Đà Nẵng vào danh sách điểm đến du lịch đáng chú ý dựa trên dữ liệu của nền tảng. Dù không sử dụng chung một tiêu chí đánh giá, các lựa chọn này góp phần đưa hình ảnh Đà Nẵng đến gần hơn với du khách quốc tế đang tìm kiếm ý tưởng cho năm 2027.

Khi kết hợp nghỉ dưỡng, tham quan, khám phá di sản và thưởng thức ẩm thực, Đà Nẵng có khả năng đáp ứng những nhu cầu du lịch khác nhau nhưng không làm mất đi nét đặc trưng của một thành phố biển miền Trung. Đây cũng là hướng tiếp cận có giá trị trong việc quảng bá điểm đến. Trong đó, không chỉ giới thiệu những nơi nên đến, thành phố Đà Nẵng còn giúp du khách hình dung những trải nghiệm có thể tận hưởng trong suốt hành trình.