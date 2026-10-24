Đà Nẵng lên tiếng về tình trạng vắng khách tại phố cổ Hội An

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng Nguyễn Thu Phương, sau khi Quảng Nam và Đà Nẵng hợp nhất thành một đơn vị hành chính, thông tin về thiên tai trên các phương tiện truyền thông thường được gắn với địa danh Đà Nẵng.

Điều này khiến du khách quốc tế có thể hiểu rằng toàn bộ khu vực đều đang chịu ảnh hưởng của mưa bão, lũ lụt. Định vị của Đà Nẵng trên thị trường du lịch quốc tế hiện nay là mùa thiên tai, bão lũ, nên khách không đến và hủy tour.

Nhiều đoàn khách lớn dự kiến đến Đà Nẵng trong quý IV/2026 đã hủy tour do lo ngại tình hình thời tiết, gây ảnh hưởng đáng kể đến công tác xúc tiến, quảng bá và thu hút khách du lịch.

Du khách tham quan phố cổ Hội An vào mùa mưa. (Ảnh: Tấn Việt)

Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Bình nhìn nhận, Hội An vắng khách mùa này là bình thường, không quá bất thường. Đây là tình trạng từng diễn ra các năm trước và nguyên nhân là đang vào mùa mưa lũ, khách hạn chế đến Hội An.

Từng làm Bí thư Đảng ủy phường Hội An, ông Bình hiểu khá rõ rằng giai đoạn tháng 10 – 11 hàng năm khách đến Hội An vắng hơn và tình trạng này đã từng diễn ra vào các năm trước, không riêng gì năm nay.

Với người dân ở Hội An buôn bán lâu năm trong phố cổ thì đây là việc bình thường. Những người mới ở nơi khác đến thuê nhà buôn bán trong phố cổ chưa hiểu hết nên thấy bất thường.

Theo ông Nguyễn Đức Bình, thông thường vào thời điểm này là mùa mưa lũ, người Hội An gọi là “một tháng nghỉ ngơi”, trau chuốt lại hàng quán, nhà cửa.

Các khu vực bãi bồi ven sông ở Hội An rất thấp. Mùa này, dù trời không mưa, nhưng cứ tầm chiều tối, dọc đường Bạch Đằng nước đã mấp mé lên bờ kè do triều cường dâng cao hoặc chỉ cần một trận mưa lớn ở đầu nguồn, nước về dâng ngập một số trục đường.

“Du khách đã quen dần và họ định vị thời gian này là mưa lũ nên không đến Hội An. Gần đến lễ Phục Sinh, dịp Noel, khách bắt đầu nhộn nhịp trở lại, kéo dài đến Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán chứ không có nguyên nhân gì khác, năm nào cũng vậy. Tuy nhiên, có năm do một số tour khách đến trong đợt ngập lụt và người ta ở lại, đổ ra đường đi ghe, thuyền nên mình thấy rất nhộn nhịp”, ông Bình lý giải.

Liên quan đến công tác bảo tồn di tích nhà cổ trong phố cổ Hội An, ông Bình cho rằng, nhà ở trong phố cổ có những đặc thù riêng, cần được nghiên cứu kỹ trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách quản lý, bảo tồn.

Phố cổ không chỉ có giá trị ở phần kiến trúc vật thể, mà còn ở “phần hồn” được tạo nên từ đời sống thường ngày của cộng đồng dân cư. Vì vậy, bảo tồn phải gắn với việc duy trì đời sống người dân, tránh để khu di sản chỉ còn những công trình kiến trúc mà thiếu đi sức sống vốn có.

Những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi và đời sống cư dân cần được xem xét thấu đáo; nhất là trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và quá trình rà soát, hoàn thiện cơ chế quản lý. Mỗi thay đổi đối với phố cổ Hội An đều có thể tác động đến tâm tư, tình cảm của những người đã gắn bó, dành tình yêu cho di sản qua nhiều thế hệ.