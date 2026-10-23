Đà Nẵng lên tiếng về thông tin phố cổ Hội An 'vắng khách bất thường'

Tại buổi họp báo quý III.2026 diễn ra ngày 23.10, Chánh Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Đức Bình cho biết, tình trạng lượng khách đến phố cổ Hội An giảm vào thời điểm này không phải là hiện tượng bất thường, mà đã từng diễn ra các năm trước, chứ không riêng gì năm nay.

Chánh Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Đức Bình phát biểu tại buổi họp báo

Theo ông Bình, lượng khách đến Hội An thường có sự biến động vào thời điểm này trong năm do ảnh hưởng của thời tiết và đặc điểm mùa vụ.

Với những người dân sinh sống, kinh doanh lâu năm tại phố cổ, sự biến động lượng khách vào thời điểm này là điều quen thuộc. Tuy nhiên, đối với những người từ nơi khác đến thuê mặt bằng kinh doanh, việc khách giảm có thể tạo cảm giác bất thường.

Thực tế, tình trạng này đã diễn ra trong nhiều năm, không riêng năm 2026. Người dân Hội An thường xem đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi, chỉnh trang nhà cửa, sửa sang hàng quán để chuẩn bị cho mùa du lịch tiếp theo.

Giai đoạn tháng 10 và tháng 11, thời tiết Hội An bắt đầu bước vào mùa mưa. Mực nước sông Hoài và các khu vực lân cận cũng có thể dâng cao khi xuất hiện mưa lớn ở thượng nguồn, ảnh hưởng nhất định đến hoạt động tham quan, trải nghiệm của du khách.

Lãnh đạo Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng nhận định, lượng khách sẽ tăng trở lại khi bước vào mùa du lịch cuối năm, đặc biệt trong dịp Giáng sinh, kéo dài đến Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

Theo số liệu thống kê, trong 9 tháng năm 2026, tổng lượt khách do các cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 15,86 triệu lượt, tăng 26,4% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt 7,73 triệu lượt, tăng 28,7%; khách trong nước đạt 8,13 triệu lượt, tăng 24,3%.

Những con số này cho thấy hoạt động du lịch của Đà Nẵng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm. Tuy nhiên, lượng khách tại từng điểm đến vẫn có thể biến động theo mùa, điều kiện thời tiết và nhu cầu du lịch ở từng thời điểm.