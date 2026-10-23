Đà Nẵng lên tiếng về thông tin 'Hội An vắng khách'

Những ngày qua, nhiều người làm dịch vụ tại Hội An phản ánh tình trạng thưa vắng khách kéo dài từ đầu mùa thấp điểm. Theo họ, phố cổ năm nay trầm lắng hơn so với những năm trước, khiến hoạt động kinh doanh gặp không ít khó khăn.

Ngày 23/10, tại buổi họp báo do UBND TP Đà Nẵng tổ chức, ông Nguyễn Đức Bình, Chánh văn phòng UBND thành phố, nguyên Bí thư phường Hội An cho hay, tháng 10 và 11 hằng năm vốn là thời điểm du lịch Hội An bước vào mùa thấp điểm. Đây cũng là khoảng thời gian người dân địa phương tạm nghỉ ngơi, chỉnh trang nhà cửa, sửa sang hàng quán sau mùa mưa lũ.

Phố cổ Hội An trong đỉnh lũ lịch sử ngày 30/10/2025. Ảnh: Bích Vân

Ông Bình cho biết, đối với những người sinh sống và kinh doanh lâu năm trong khu phố cổ, sự sụt giảm lượng khách vào thời điểm này không phải hiện tượng bất thường mà đã diễn ra trong nhiều năm.

"Tuy nhiên, với những người kinh doanh ở các khu vực khác, việc khách giảm có thể tạo cảm giác bất thường. Thực tế, tình trạng này đã diễn ra trong nhiều năm, không riêng năm nay", ông Bình nói.

Theo ông Bình, đặc điểm thời tiết là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động du lịch Hội An trong giai đoạn này. Các bãi bồi ven sông ở Hội An có địa hình thấp, trong khi vào mùa mưa, mực nước sông Hoài và các khu vực lân cận có thể dâng cao khi xuất hiện mưa lớn ở thượng nguồn. Điều này ít nhiều tác động đến hoạt động tham quan, trải nghiệm của du khách.

Năm 2025, Hội An trải qua nhiều trận ngập sâu. Ảnh: Bích Vân

Dù vậy, mùa mưa không đồng nghĩa Hội An hoàn toàn vắng khách. Một số du khách nước ngoài vẫn lựa chọn ở lại thành phố trong những đợt ngập lụt để trải nghiệm cảnh quan phố cổ, trong đó có hoạt động đi thuyền trên các tuyến đường ngập nước. Loại hình thường được gọi là "du lịch mùa lụt" này vẫn có sức hút nhất định, song lượng khách tham gia không lớn.

Ông Bình nhận định, sau giai đoạn thấp điểm, du lịch Hội An thường bắt đầu nhộn nhịp trở lại vào dịp Giáng sinh.

Khách du lịch nhộn nhịp ở phố cổ Hội An tháng 3/2026. Ảnh: Bích Vân

Vì vậy, để đánh giá đầy đủ nguyên nhân khiến lượng khách đến Hội An sụt giảm, cần xem xét nhiều yếu tố, từ quy luật mùa vụ, điều kiện thời tiết đến tình hình hoạt động của các doanh nghiệp du lịch. Việc phân biệt đặc điểm vắng khách thường niên với những biến động bất thường sẽ giúp có cái nhìn toàn diện hơn về tình hình du lịch địa phương.

Phố cổ Hội An nằm hạ lưu sông Thu Bồn, gần biển Cửa Đại. Hội An từng là thương cảng quốc tế sầm uất, phát triển mạnh từ khoảng thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX. Nơi đây lưu giữ nhiều công trình kiến trúc cổ, phản ánh sự giao thoa văn hóa Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản và phương Tây. Đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới năm 1999.