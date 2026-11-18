Theo Kế hoạch số 577/KH-UBND, Đà Nẵng sẽ kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật đối với 6 tổ chức đánh giá sự phù hợp (thử nghiệm, giám định, chứng nhận) gồm: Trung tâm Giám định và Chứng nhận Hợp chuẩn Hợp quy Vietcert; Công ty Cổ phần Chứng nhận quản lý và Chất lượng sản phẩm GreenCert; Công ty TNHH Chứng nhận và Giám định ICI; Công ty TNHH Thiết bị Điện DADICO; Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng DHP; Công ty TNHH Kỹ thuật & Dịch vụ PEMOM.

Đà Nẵng lên kế hoạch kiểm tra 6 tổ chức thử nghiệm, giám định, chứng nhận (ảnh minh họa)

Phạm vi kiểm tra gồm việc duy trì điều kiện đăng ký hoạt động thử nghiệm, giám định, chứng nhận và quá trình thực hiện các dịch vụ này. Thời kỳ kiểm tra đối với từng tổ chức do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết định tại Quyết định kiểm tra và kế hoạch tiến hành kiểm tra.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc đăng ký và phạm vi hoạt động; duy trì các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và hệ thống quản lý; tuân thủ quy trình, thủ tục kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; quản lý hồ sơ, tài liệu chuyên môn và tính chính xác, trung thực của hồ sơ, kết quả thử nghiệm, giám định, chứng nhận; việc thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thời gian tiến hành kiểm tra trong Quý IV năm 2026, tổng hợp, báo cáo trước ngày 20/12/2026.

Chủ tịch UBND Tp. Đà Nẵng giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức triển khai kế hoạch, ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra và các văn bản triển khai có liên quan.