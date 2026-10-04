Đà Nẵng: Lễ tưởng niệm húy nhật Hòa thượng Thích Từ Tánh - nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN thành phố

Giác linh đài Hòa thượng Thích Từ Tánh

Phái đoàn do Thượng tọa Thích Thông Đạo, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng làm trưởng đoàn. Cùng đi có chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự và đại diện các ban chuyên môn trực thuộc Phật giáo thành phố.

Tại Giác linh đường, Thượng tọa Thích Thông Đạo cùng chư tôn đức thành kính dâng hương, đảnh lễ và dành phút tưởng niệm công đức của cố Hòa thượng Thích Từ Tánh đối với Giáo hội và Phật giáo TP.Đà Nẵng.

Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng dâng hương tưởng niệm Hòa thượng Thích Từ Tánh

Hòa thượng Thích Từ Tánh lúc sinh tiền đã đảm nhiệm nhiều trọng trách trong Giáo hội, dành nhiều tâm huyết cho công tác Phật sự, giáo dục Tăng Ni, hướng dẫn Phật tử tu học và góp phần xây dựng, phát triển Phật giáo Đà Nẵng.

Ngài viên tịch lúc 21 giờ 25 phút ngày 19-9-2022 (24-8-Nhâm Dần) tại chùa Phổ Đà; trụ thế 80 năm, 52 hạ lạp.

Khóa lễ cúng ngọ

Cũng trong khuôn khổ lễ húy nhật, môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm cử hành các nghi thức cúng ngọ, cung tiến Giác linh Hòa thượng Thích Từ Tánh và thiết lễ trai tăng cúng dường.