Đà Nẵng: Lễ tưởng niệm Hòa thượng Thích Thiện Nguyện và bổ nhiệm trụ trì tổ đình Linh Ứng Non Nước

Giác linh đài Hòa thượng Thích Thiện Nguyện

Quang lâm chứng minh, tham dự buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; chư vị Trưởng lão thành viên Hội đồng Chứng minh: Hòa thượng Thích Như Thọ, Hòa thượng Thích Huệ Thường, Hòa thượng Thích Trí Viên; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng II T.Ư.

Buổi lễ còn có sự hiện diện của Thượng tọa Thích Thông Đạo, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng; chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng và các tỉnh thành; chư tôn đức môn phong tổ đình Linh Ứng, Ban Điều hành tổ đình Chúc Thánh VN; chư Tăng Ni các tự viện trong và ngoài thành phố; lãnh đạo chính quyền các cấp cùng đạo tràng Phật tử các giới.

Chư tôn giáo phẩm dâng hương tưởng niệm Hòa thượng Thích Thiện Nguyện

Tại Giác linh đường, chư tôn giáo phẩm chứng minh đã dâng hương tưởng niệm, nhất tâm cầu nguyện Giác linh Hòa thượng Thích Thiện Nguyện cao đăng Phật quốc.

Thay mặt Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng, Thượng tọa Thích Thông Đạo đã cung tuyên tiểu sử Hòa thượng Thích Thiện Nguyện để ôn lại và tôn vinh cuộc đời phụng sự Đạo pháp và Dân tộc của cố Hòa thượng, là tấm gương sáng ngời đạo hạnh cho thế hệ mai sau.

Thượng tọa Thích Thông Đạo cung tuyên tiểu sử Hòa thượng Thích Thiện Nguyện

Sinh thời, Hòa thượng Thích Thiện Nguyện đảm nhận nhiều trọng trách: Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng, Ủy viên Ủy ban MTTQVN TP.Đà Nẵng, nguyên đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng khóa VII, VIII; trụ trì chùa Linh Ứng (TP.Đà Nẵng).

Tiếp đó, Thượng tọa Thích Thanh Bảo, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng đọc quyết định bổ nhiệm Thượng tọa Thích Chúc Hiếu đảm nhiệm trụ trì tổ đình Linh Ứng Non Nước.

Thượng tọa Thích Thanh Bảo công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì tổ đình Linh Ứng Non Nước

Trong niềm hoan hỷ, Thượng tọa Thích Thông Đạo đã trao quyết định bổ nhiệm trụ trì; Thượng tọa Thích Quảng Tiến, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng cũng trao tặng khánh vàng của Ban Trị sự đến Thượng tọa tân trụ trì.

Thượng tọa Thích Chúc Hiếu dâng lời phát nguyện

Đối trước Tam bảo, Thượng tọa Thích Chúc Hiếu dâng lời phát nguyện nghiêm trì Giới luật, tuân thủ Hiến chương GHPGVN và pháp luật Nhà nước; giữ gìn đạo phong, hướng dẫn Phật tử tu học đúng Chánh pháp. Thượng tọa xúc động tri ân công ơn giáo dưỡng của Hòa thượng Thích Thiện Nguyện, bậc Ân sư đã dìu dắt những bước đầu xuất gia và truyền trao giáo pháp.

Hòa thượng Thích Huệ Thông ban đạo từ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Huệ Thông bày tỏ niềm hoan hỷ với tinh thần báo đáp thâm ân của môn đồ pháp quyến cũng như Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng đã tổ chức Lễ tưởng niệm 10 năm viên tịch của Hòa thượng Thích Thiện Nguyện.

Hòa thượng có lời chúc mừng Thượng tọa Thích Chúc Hiếu chính thức đảm nhận trọng trách trụ trì, nhận lãnh sứ mệnh “Trụ Pháp Vương gia, trì Như Lai tạng”.

“Thượng tọa tân trụ trì luôn tinh tấn, nỗ lực tu tập để hoàn thành sứ mệnh cao cả của người kế thừa cao cả của tông phong, hướng dẫn Phật tử tu học đúng Chánh pháp, chăm lo Phật sự tại địa phương, thành tựu Phật sự viên mãn.”, Hòa thượng sách tấn.

Tặng hoa chúc mừng Thượng tọa tân trụ trì tổ đình Linh Ứng Non Nước

Trước đó, tối ngày 27-9, môn phong tổ đình Linh Ứng đã trang nghiêm tổ chức lễ hoa đăng tưởng niệm Ân sư - bậc thầy cũng đã khai sơn chùa Linh Ứng Bà Nà và Linh Ứng Bãi Bụt.