Đà Nẵng: Lễ tưởng niệm Hòa thượng Thích Hạnh Trí tại chùa Phổ Quang

Chư tôn giáo phẩm tưởng niệm Hòa thượng Thích Hạnh Trí

Quang lâm chứng minh, tham dự buổi lễ có chư vị Trưởng lão thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng: Hòa thượng Thích Như Thọ, Hòa thượng Thích Huệ Thường, Hòa thượng Thích Trí Viên; chư tôn đức Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP; Thượng tọa Thích Thông Đạo, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng; Thượng tọa Thích Chúc Tín, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Đà Nẵng; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự TP, chư Tăng Ni Ban giám hiệu Trường Trung cấp Phật học Đà Nẵng, chư vị trú trì các tự viện, các đạo tràng Phật tử trên địa bàn TP.

Thượng tọa Thích Thông Đạo cung tuyên tiểu sử Hòa thượng Thích Hạnh Trí

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Thông Đạo cung tuyên tiểu sử Hòa thượng Thích Hạnh Trí, tưởng nhớ đến công hạnh và đạo nghiệp của Hòa thượng đã suốt đời tận tụy phục vụ Đạo pháp và Dân tộc.

Theo đó, Hòa thượng Thích Hạnh Trí thuộc thế gia họ Phạm, húy Văn Hai, pháp danh Thị Quang, tự Hạnh Trí, hiệu Đạt Ngộ, sanh ngày 1-1-Giáp Ngọ (1954), tại xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam (cũ).

Năm lên 10 tuổi (1964), Hòa thượng được thân phụ gởi đến chùa Tam Thai, Ngũ Hành Sơn, Non Nước xuất gia tu học với Hòa Thượng Thích Trí Giác được ban pháp danh là Thị Quang.

Thượng tọa Thích Chúc Tín dâng lời tưởng niệm

Năm 1966-1972, Hòa Thượng Bổn sư gởi ngài vào tu học tại chùa Nghĩa Trũng, thị trấn Vĩnh Điện, tỉnh Quảng Nam và chùa Pháp Bảo, Hội An. Năm 1970, ngài y chỉ sư với Hòa thượng Thích Tôn Bảo, trú trì tổ đình Vu Lan, được Hòa Thượng ban pháp tự là Hạnh Trí; cũng trong năm này, ngài thọ giới Sa-di tại Đại giới đàn Vĩnh Gia được tổ chức tại Phật Học viện Phổ Đà (nay là chùa Phổ Đà, TP.Đà Nẵng) do Hòa thượng Thích Giác Nhiên làm đàn đầu.

Năm 1972, Hòa thượng theo học và hầu Hòa thượng Thích Như Khương - trú trì chùa Phước Tường (nay là chùa Phổ Quang, Thanh Khê). Năm 1980, nhân duyên hội đủ, ngài thọ Cụ túc giới tại Đại giới đàn Thiện Hòa tổ chức tại chùa Ấn Quang, TP.HCM, được Bổn sư ban pháp hiệu là Đạt Ngộ. Năm 1982, Hòa thượng Thích Như Khương viên tịch, ngài đã kế thừa chăm lo Phật sự chùa Phổ Quang cho đến ngày viên tịch.

Thượng tọa Thích Hạnh Tấn tác bạch

Năm 1992-1996, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng mở Trường Cơ bản Phật học, Hòa thượng giữ chức vụ Thư ký giáo vụ, làm Giáo thọ phụ trách nội ngoại điển. Với phương pháp giảng dạy môn Hán Văn đầy tính sư phạm nên Hòa thượng đã giúp cho Tăng Ni sinh tiếp thu giáo lý một cách dễ dàng.

Năm 1996, ngài được cung thỉnh làm Thư ký cho Đại giới đàn Phước Huệ được tổ chức tại chùa Phổ Đà, TP.Đà Nẵng. Năm 1997, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng tách thành 2 đơn vị hành chính là tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng, Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Đà Nẵng được thành lập chuẩn y Hòa thượng làm Ủy viên Ban Trị sự liên tiếp 4 nhiệm kỳ.

Năm 2007, tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VI, ngài được Trung ương Giáo hội tấn phong lên hàng giáo phẩm Thượng tọa. Nhiệm kỳ 2007-2012, ngài được thỉnh cử làm Phó Đại diện Phật giáo quận Thanh Khê. Từ năm 2008-2014, ngài là Hiệu phó Trường Trung cấp Phật TP.Đà Nẵng. Năm 2008, ngài đảm nhiệm chức vụ Phó trưởng Ban Giáo dục Phật giáo TP.Đà Nẵng cho đến ngày viên tịch.

Bảo tháp Hòa thượng Thích Hạnh Trí trong vườn tháp chùa Phổ Quang

Với hơn 40 năm tu học và hành đạo, Hòa thượng đã cống hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo Tăng tài. Ngài là vị giáo thọ chơn tình đôn hậu, thấu lý đạt tình, luôn lưu lại trong tâm khảm Tăng Ni sinh và Phật tử khắp nơi những thời pháp nhủ ân cần, như một tấm gương sáng về giới hạnh và đức độ.

Vào lúc 12 giờ 10 phút ngày 7-10-2016 (7-9-Bính Thân), Hòa thượng đã thuận thế vô thường, an nhiên viên tịch; trụ thế 63 năm, 36 hạ lạp.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Chúc Tín thay mặt Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học Đà Nẵng dâng lời tưởng niệm Hòa thượng Thích Hạnh Trí - vị giáo phẩm luôn tận tụy vì sự nghiệp giáo dục Tăng tài.

Và trên tinh thần tri ân, báo ân, Thượng tọa Thích Hạnh Tấn, trú trì chùa Phổ Quang đã thay mặt môn phong dâng lời cảm niệm và tác bạch cúng dường trai Tăng nhân Lễ tưởng niệm 10 năm ngày Hòa thượng Ân sư viên tịch.