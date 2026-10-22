Đà Nẵng: Lễ húy nhật lần thứ 28 Hòa thượng Thích Long Trí tại chùa Viên Giác

Chư tôn đức nhất tâm cầu nguyện Giác linh Hòa thượng Thích Long Trí cao đăng Phật quốc

Chứng minh, tham dự buổi lễ có chư vị giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng: Hòa thượng Thích Như Thọ, Hòa thượng Thích Hạnh Niệm, Hòa thượng Thích Hạnh Chơn; chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện và đông đảo Phật tử trên địa bàn thành phố.

Lễ tưởng niệm được cử hành trang nghiêm theo nghi thức truyền thống Phật giáo miền Trung: Phổ Phật, cúng ngọ và cung tiến Giác linh Hòa thượng Thích Long Trí.

Dâng hương tưởng niệm những đóng góp của Hòa thượng Thích Long Trí đối với Phật giáo Quảng Nam - Đà Nẵng

Hòa thượng Thích Long Trí sinh năm Mậu Thìn (1928) tại làng Minh Hương, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam (cũ) trong một gia đình có truyền thống Phật học, Nho học và Tây học. Ngài tham gia sinh hoạt trong Đoàn Đồng ấu Phật tử (tiền thân của Gia đình Phật tử sau này).

Năm 1946, ngài xuất gia tại chùa Phước Lâm, Hội An, khi vừa tròn 19 tuổi. Từ đây, ngài tu học dưới sự hướng dẫn của Hòa thượng Bổn sư Thích Ấn Nghiêm, được ban pháp danh Chơn Ngọc.

Ngài thọ giới Tỳ-kheo tại giới đàn Vạn Hạnh (chùa Từ Hiếu, Huế) và được Bổn sư phú pháp hiệu Long Trí, nối pháp đời thứ 40 dòng thiền Lâm Tế, thuộc thế hệ thứ 7 pháp phái Chúc Thánh.

Khóa lễ cung tiến Giác linh Hòa thượng Thích Long Trí

Năm 1951, thân hào xã Cẩm Phô hiến cúng chùa Viên Giác cho Giáo hội Tăng-già Quảng Nam - Đà Nẵng. Thuận duyên, Giáo hội đã cử Hòa thượng về trụ trì tại đây. Từ đó, cuộc đời hành đạo của ngài gắn liền với ngôi chùa Viên Giác cho đến ngày viên tịch.

Năm 1972, Hòa thượng được bầu làm Chủ tịch Mặt trận Cứu đói miền Trung, nhằm góp phần xoa dịu những nỗi đau thương, mất mát của đồng bào, Phật tử do chiến tranh gây ra.

Năm 1973, Ủy ban Tái thiết xã hội được thành lập, đặt văn phòng tại chùa Viên Giác, Hòa thượng được Giáo hội đề cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban.

Ngài đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Trị sự tỉnh hội Phật giáo Quảng Nam - Đà Nẵng và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng cho đến năm 1989.

Hòa thượng viên tịch vào ngày 13-9-Mậu Dần (1998), trụ thế 71 năm.

Bảo tháp Hòa thượng Thích Long Trí trong khuôn viên chùa Viên Giác

Cuộc đời Hòa thượng gắn liền với sự nghiệp phụng sự Đạo pháp, Dân tộc và gìn giữ truyền thống tông môn. Dù trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, ngài vẫn kiên định chí nguyện tu học, hoằng pháp và đóng góp cho các hoạt động Phật sự, giáo dục, từ thiện xã hội.

Đặc biệt, trong công tác kiến tạo và phát triển cơ sở tự viện, Hòa thượng đã dành nhiều tâm huyết xây dựng chùa Viên Giác từ một ngôi chùa làng đơn sơ trở thành ngôi tổ đình trang nghiêm. Ngài còn góp phần thành lập, trùng tu nhiều ngôi chùa như: chùa Cẩm Giác (Cẩm Nam), Thanh Lương (Duy Hải, Duy Xuyên), Thọ Sơn (Hà Tân, Đại Lộc) và nhiều cơ sở Phật giáo khác.