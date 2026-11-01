Đà Nẵng: Lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Nam Quang (P.Hội An Đông)

Quang cảnh buổi lễ

Chứng minh, tham dự buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Pháp Cao, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Hòa thượng Thích Hạnh Niệm, Hòa thượng Thích Hạnh Nhẫn, Hòa thượng Thích Đồng Mẫn, Hòa thượng Thích Đồng Nguyện - đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng; Hòa thượng Thiện Pháp, Chứng minh hệ phái Phật giáo Nam tông; Thương tọa Thích Thông Đạo, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.Đà Nẵng; Thượng tọa Thích Chúc Tín, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự, chư Tăng Ni trụ trì các tự viện, các phái đoàn Phật giáo Nam tông trong và ngoài thành phố cùng đông đảo Phật tử.

Về phía lãnh đạo có ông Mai Quang Vĩnh, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.Đà Nẵng; ông Phạm Phú Bình, Phó Trưởng ban phụ trách Tôn giáo và Công tác xã hội - Ủy ban MTTQVN TP; Thượng tá Trần Quang Thái, Phó Trưởng phòng An ninh nội địa - Công an TP; ông Đinh Cao Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hội An Đông, cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành địa phương.

Thượng tọa Thích Thanh Bảo đọc quyết định bổ nhiệm Đại đức Pháp Trung đảm nhiệm trụ trì chùa Nam Quang

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Thanh Bảo, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng đọc quyết định bổ nhiệm Đại đức Pháp Trung đảm nhiệm chức vụ trụ trì chùa Nam Quang (phường Hội An Đông).

Trong niềm hoan hỷ, Thượng tọa Thích Thông Đạo đã trao quyết định bổ nhiệm trụ trì đến Đại đức Pháp Trung, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác tổ chức và điều hành Phật sự tại chùa Nam Quang.

Đại đức Pháp Trung dâng lời phát nguyện

Đối trước chư tôn đức chứng minh, Đại đức Pháp Trung dâng lời phát nguyện nghiêm trì Giới luật, tuân thủ Hiến chương GHPGVN và pháp luật Nhà nước; giữ gìn đạo phong, phát huy tinh thần hòa hợp, đoàn kết, hướng dẫn Phật tử tu học đúng Chánh pháp, góp phần xây dựng ngôi già-lam ngày càng trang nghiêm, ổn định và phát triển.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hội An Đông Đinh Cao Thắng phát biểu chúc mừng

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh Cao Thắng có lời chúc mừng đến Đại đức Pháp Trung trên cương vị tân trụ trì. Ông ghi nhận chùa Nam Quang từ lâu là ngôi già-lam thanh tịnh, gắn bó với đời sống văn hóa, tinh thần và tín ngưỡng của nhân dân địa phương. Việc bổ nhiệm trụ trì chùa Nam Quang lần này là dấu mốc quan trọng, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo chư Tăng và tín đồ Phật giáo, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động Phật sự tại chùa tiếp tục được duy trì và phát triển.

Thượng tọa Thích Thông Đạo ban đạo từ

Ban đạo từ, Thượng tọa Thích Thông Đạo chúc mừng Đại đức Pháp Trung được Giáo hội tin tưởng giao phó trọng trách trụ trì chùa Nam Quang. Thượng tọa sách tấn vị tân trụ trì luôn nghiêm trì Giới luật, giữ gìn đạo phong, phát huy truyền thống tu học của hệ phái Phật giáo Nam tông; nêu cao tinh thần hòa hợp, đoàn kết, hướng dẫn Phật tử tu học đúng Chánh pháp. Đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động Phật sự, an sinh xã hội, góp phần xây dựng ngôi già-lam ngày càng trang nghiêm, phát triển, đồng hành cùng Giáo hội và dân tộc.

Tặng hoa chúc mừng

Buổi lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Nam Quang khép lại trong không khí hoan hỷ, thể hiện sự quan tâm của Giáo hội đối với công tác Tăng sự, tạo nền tảng để các hoạt động Phật sự tại bổn tự tiếp tục phát triển ổn định, góp phần vào sự phát triển chung của Phật giáo TP.Đà Nẵng.