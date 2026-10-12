Đà Nẵng lấy ý kiến về việc tổ chức và quản lý vị trí đỗ xe hợp đồng trong nội thành

Ngày 12/10, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, đã có công văn gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP; Công an TP Đà Nẵng; Các Sở, ban, ngành TP Đà Nẵng; UBND các xã, phường; các Hội, đoàn thể trên địa bàn và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo quyết định ban hành Quy định về tổ chức và quản lý các vị trí đỗ cho xe hợp đồng trong khu vực nội thành.

Các cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến góp ý bằng văn bản gửi về Sở Xây dựng (tầng 12 Trung tâm hành chính thành phố, số 24 Trần Phú) trước ngày 20/10 để tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo gửi Sở Tư pháp thẩm định.

Một bãi đỗ xe tại TP Đà Nẵng.

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho hay, việc tổ chức và quản lý các vị trí đỗ cho xe hợp đồng trong khu vực nội thành dựa trên nguyên tắc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phù hợp với phương án tổ chức giao thông trên địa bàn.

Ngoài ra, phù hợp với quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và không làm phát sinh tình trạng ùn tắc giao thông, mất an ninh, trật tự hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến sinh hoạt của cộng đồng dân cư.

Vị trí đỗ cho xe hợp đồng chỉ được sử dụng để phương tiện dừng, đỗ chờ thực hiện hợp đồng vận chuyển; Không làm phát sinh tình trạng "xe dù", "bến cóc" hoặc biến tướng thành điểm đón, trả khách thường xuyên của tuyến vận tải hành khách cố định. Việc tổ chức bảo đảm công khai, minh bạch, thuận tiện trong công tác quản lý nhà nước.

Dự thảo cũng quy định rõ tiêu chí lựa chọn vị trí đỗ cho xe hợp đồng bao gồm: Vị trí lựa chọn, diện tích vị trí đỗ cho xe hợp đồng; Không thuộc các vị trí cấm dừng xe, đỗ xe theo quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Không ảnh hưởng đến năng lực thông hành của tuyến đường và các khu vực lân cận.

Ngoài ra, lựa chọn vị trí đỗ cho xe cũng cần bảo đảm các yêu cầu về vệ sinh môi trường, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật; Phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu sử dụng trên địa bàn.

Vị trí đỗ cho xe hợp đồng phải được báo hiệu bằng biển báo số I.434a theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ (QCVN 41:2024/BGTVT ban hành kèm theo Thông tư 51/2024/TT-BGTVT) và thay thế chữ "Bến xe buýt" thành chữ "Điểm đỗ cho Xe Hợp đồng", có các biển báo phụ quy định về thời gian đỗ, loại xe được phép đỗ (theo số chỗ của thiết kế xe).

Ưu tiên xác định vị trí đỗ cho xe hợp đồng tại các bến xe, bãi đỗ xe; cơ sở lưu trú du lịch; khu du lịch, điểm du lịch; di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; làng nghề truyền thống; khu vui chơi, mua sắm, giải trí; cửa hàng ẩm thực đặc trưng; cửa hàng giới thiệu sản phẩm OCOP… đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

Sở Xây dựng cho hay, các trường hợp không bố trí vị trí đỗ cho xe hợp đồng trên đường bộ sẽ gồm: Vị trí nằm trong phạm vi nút giao, trên cầu, gầm cầu, hầm đường bộ, đường cong có tầm nhìn hạn chế hoặc các vị trí khác có nguy cơ mất an toàn giao thông; Làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của người điều khiển phương tiện, hệ thống báo hiệu đường bộ, công trình giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Ngoài ra, vị trí làm cản trở hoạt động của phương tiện giao thông công cộng, phương tiện ưu tiên, phương tiện thu gom chất thải, cứu hỏa, cứu thương và các hoạt động phục vụ quản lý, bảo trì đường bộ; 4. Làm ảnh hưởng đến lối đi bộ, lối sang đường, đường dành cho người khuyết tật và lối tiếp cận các công trình công cộng; Tại các vị trí ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của trường học, bệnh viện, cơ quan Nhà nước và công trình công cộng khác; các vị trí khác theo quy định của pháp luật cũng nằm trong trường hợp không bố trí vị trí đỗ cho xe hợp đồng.