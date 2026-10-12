Đà Nẵng lấy ý kiến về quy định đỗ xe hợp đồng trong nội thành

Nguyên tắc tổ chức vị trí đỗ xe hợp đồng

Theo giải thích từ ngữ tại dự thảo quy định này, xe hợp đồng là xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, thực hiện hợp đồng vận chuyển hành khách (bằng văn bản giấy hoặc điện tử) giữa đơn vị kinh doanh vận tải hành khách với người thuê vận tải, bao gồm thuê cả người lái xe và xe được cấp phù hiệu “Xe hợp đồng”.

TP Đà Nẵng đang lấy ý kiến để ban hành quy định về tổ chức và quản lý các vị trí đỗ cho xe hợp đồng trong khu vực nội thành.

Vị trí đỗ cho xe hợp đồng là khu vực (lòng đường, bãi đỗ) được thiết kế hoặc cho phép xe ô tô khách hợp đồng (được xác định theo số chỗ) đứng yên (dừng/đỗ) trong thời gian nhất định theo biển báo hiệu để thực hiện việc đón/trả khách theo hợp đồng vận chuyển. Các vị trí này được phân định bằng vạch sơn kẻ đường, có lắp đặt hệ thống biển báo hiệu và các thiết bị kỹ thuật (nếu có) để quản lý, giám sát theo quy định.

Về nguyên tắc, việc tổ chức vị trí đỗ cho xe hợp đồng phải bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phù hợp phương án tổ chức giao thông trên địa bàn; không làm phát sinh ùn tắc giao thông, mất an ninh, trật tự hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến sinh hoạt của cộng đồng dân cư.

Vị trí đỗ xe hợp đồng chỉ được sử dụng để phương tiện dừng, đỗ chờ thực hiện hợp đồng vận chuyển; không làm phát sinh tình trạng "xe dù", "bến cóc" hoặc biến tướng thành điểm đón, trả khách thường xuyên của tuyến vận tải hành khách cố định; bảo đảm công khai, minh bạch, thuận tiện trong công tác quản lý nhà nước.

Tiêu chí lựa chọn vị trí đỗ cho xe hợp đồng

Theo dự thảo, có 7 tiêu chí lựa chọn vị trí đỗ cho xe hợp đồng. Vị trí đỗ cho xe hợp đồng trên đường bộ phải có chiều rộng phần xe chạy còn lại sau khi bố trí điểm đỗ tối thiểu là 2 làn xe chạy và bảo đảm lưu thông an toàn theo phương án tổ chức giao thông được phê duyệt; có đủ chiều dài để phương tiện ra, vào vị trí đỗ an toàn, không gây ùn tắc giao thông.

Vị trí đỗ cho xe hợp đồng trong bãi đỗ xe cần có mặt bằng phù hợp với quy mô khai thác dự kiến; có lối ra, vào kết nối thuận lợi, an toàn với hệ thống giao thông hiện hữu.

Vị trí đỗ không thuộc khu vực bị cấm dừng xe, đỗ xe theo quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, không ảnh hưởng đến năng lực thông hành của tuyến đường và các khu vực lân cận. Bảo đảm các yêu cầu về vệ sinh môi trường, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu sử dụng trên địa bàn.

Vị trí đỗ cho xe hợp đồng phải được báo hiệu bằng biển báo số I.434a theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ (QCVN 41:2024/BGTVT ban hành kèm theo Thông tư 51/2024/TT-BGTVT) và thay thế chữ “Bến xe buýt” thành chữ “Điểm đỗ cho xe hợp đồng”, có các biển báo phụ quy định về thời gian đỗ, loại xe được phép đỗ (theo số chỗ của thiết kế xe).

Ưu tiên xác định vị trí đỗ cho xe hợp đồng tại các bến xe, bãi đỗ xe; cơ sở lưu trú du lịch; khu du lịch, điểm du lịch; di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; làng nghề truyền thống; khu vui chơi, mua sắm, giải trí; cửa hàng ẩm thực đặc trưng; cửa hàng giới thiệu sản phẩm OCOP,… đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

Các trường hợp không bố trí vị trí đỗ cho xe hợp đồng trên đường bộ gồm: Nằm trong phạm vi nút giao, trên cầu, gầm cầu, hầm đường bộ, đường cong có tầm nhìn hạn chế hoặc các vị trí khác có nguy cơ mất an toàn giao thông; làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của người điều khiển phương tiện, hệ thống báo hiệu đường bộ, công trình giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Ngoài ra, không bố trí vị trí đỗ xe hợp đồng trên đường bộ tại những nơi gây cản trở hoạt động của phương tiện giao thông công cộng, phương tiện ưu tiên, xe thu gom chất thải, xe chữa cháy, xe cứu thương hoặc hoạt động quản lý, bảo trì đường bộ; ảnh hưởng đến lối đi bộ, lối sang đường, đường dành cho người khuyết tật và lối tiếp cận các công trình công cộng; hoặc ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của trường học, bệnh viện, cơ quan nhà nước và các công trình công cộng khác. Các vị trí thuộc diện cấm theo quy định của pháp luật cũng không được bố trí.

Sở Xây dựng Đà Nẵng đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến góp ý bằng văn bản đối với dự thảo tờ trình và quyết định. Văn bản góp ý gửi về Sở Xây dựng (tầng 12 Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, TP Đà Nẵng) trước ngày 20/10 để tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo gửi Sở Tư pháp Đà Nẵng thẩm định.