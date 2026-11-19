Sáng 19/11, Sở Công Thương TP. Đà Nẵng tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn thành phố.

Chương trình có sự tham dự của đại diện các sở, ban, ngành, ban quản lý các khu công nghiệp, lực lượng phòng hóa, UBND các xã, phường, doanh nghiệp hoạt động hóa chất trên địa bàn Đà Nẵng.

Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Đà Nẵng Nguyễn Văn Trừ chủ trì Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Nguyễn Văn Trừ, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn thành phố hiện có nhiều cơ sở sử dụng hóa chất trong các khu, cụm công nghiệp, cùng hoạt động kinh doanh, lưu giữ và vận chuyển diễn ra ở nhiều nơi. Sau hợp nhất, phạm vi quản lý mở rộng và điều kiện tiếp cận hiện trường giữa các địa phương có sự khác biệt; nếu chậm phát hiện, xử lý, sự cố có thể tác động đến người lao động, khu dân cư và môi trường.

“Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng một kế hoạch thống nhất trên toàn thành phố. Kế hoạch cần giúp các cơ sở chủ động phòng ngừa, đồng thời xác định rõ đầu mối tiếp nhận thông tin, trách nhiệm chỉ huy và cơ chế huy động lực lượng, phương tiện khi xảy ra sự cố. Sự chuẩn bị và phối hợp từ sớm sẽ giúp bảo vệ an toàn cho người dân và hạn chế thiệt hại”, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Đà Nẵng Nguyễn Văn Trừ nói và đề nghị các đại biểu, từ thực tiễn quản lý, sản xuất, kinh doanh và công tác chuyên môn sẽ thẳng thắn trao đổi về các nội dung để hoàn thiện dự thảo trình UBND TP. Đà Nẵng xem xét.

Theo dự thảo Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn TP. Đà Nẵng, sau sáp nhập, TP. Đà Nẵng có không gian quản lý rộng khoảng 11.870 km² với 94 đơn vị hành chính cấp xã. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cũng sẽ tạo ra những thay đổi nhất định trong công tác quản lý, phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về hóa chất ghi nhận 295 doanh nghiệp, cơ sở; khảo sát 100 cơ sở cho thấy tỷ lệ lao động huấn luyện an toàn hóa chất mới đạt 14,4%, trang thiết bị chuyên dụng (SCBA, đo khí) còn thiếu, trong khi nguy cơ tập trung chủ yếu ở khâu sử dụng trong dây chuyền sản xuất, kho hóa chất, khí hóa lỏng, xăng dầu và vận chuyển.

Dự thảo phân địa bàn thành 4 vùng nguy cơ, tổ chức ứng phó 3 cấp (cơ sở, thành phố, quốc gia) và xác định 9 cơ sở nguy cơ cao ưu tiên xây dựng phương án chi viện.

Về phòng ngừa, dự thảo yêu cầu huấn luyện theo 3 nhóm đối tượng, tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật, đê bao, 5 nguyên tắc an toàn, biện pháp riêng cho từng nhóm hóa chất (khí độc, axit/kiềm, dung môi, LPG, xyanua/HF/formaldehyde), phòng ngừa thiên tai và xây dựng cơ sở dữ liệu số kết nối bản đồ GIS, đồng thời kiểm tra liên ngành, chuyên đề.

Hội thảo tạo diễn đàn trao đổi, thảo luận và tiếp thu ý kiến thiết thực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để rà soát, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn TP. Đà Nẵng sát với thực tiễn.

Về ứng phó, kế hoạch đánh giá ảnh hưởng bằng mô hình như ALOHA, xây dựng 11 kịch bản (như rò rỉ methanol ở đèo Hải Vân, cảng Tiên Sa, Khu công nghiệp Hòa Khánh; sự cố LPG tại đường Yết Kiêu; natri xyanua tại xã Phước Năng; HF, formalin tại Khu công nghiệp Tam Thăng; sự cố gắn với thiên tai), phân vùng đỏ - vàng - xanh, tổ chức trực 24/7 qua các đầu mối 112, 114, 115, Sở Công Thương và có cơ chế đề nghị Trung ương chi viện (Lữ đoàn 88, Tiểu đoàn Phòng hóa 78) khi vượt khả năng thành phố.

Dự thảo cũng xây dựng kịch bản, các bước ứng phó, phân công khúc phục hậu quả và phục hồi trong trường hợp xảy ra sự cố hóa chất. Theo đó, việc khắc phục hậu quả và phục hồi tập trung khoanh vùng, ngăn sự cố thứ cấp, tiêu tẩy hiện trường, quản lý chất thải nguy hại theo Thông tư số 41/2025/TT-BNNMT, quan trắc đạt chuẩn an toàn trước khi kết thúc ứng phó và buộc bên gây sự cố chịu trách nhiệm bồi thường, hoàn trả chi phí.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung góp ý vào việc nhận diện nguy cơ, phân vùng ảnh hưởng và các kịch bản sự cố hóa chất trên địa bàn. Nhiều ý kiến trao đổi xoay quanh thực trạng trang thiết bị, nhân lực, năng lực ứng phó tại chỗ cũng như phương án huy động lực lượng, phối hợp chỉ huy, thông tin cảnh báo, sơ tán và khắc phục hậu quả. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp thảo luận về tính thống nhất với quy hoạch, việc phân công trách nhiệm giữa các cấp, ngành, địa phương và tính khả thi của các giải pháp, lộ trình triển khai.

Các ý kiến đóng góp sẽ được ghi nhận, tổng hợp, giải trình đầy đủ để đơn vị tư vấn tiếp thu, chỉnh sửa, làm cơ sở thống nhất phục vụ công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và trình UBND TP. Đà Nẵng quyết định theo quy định.