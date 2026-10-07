Đà Nẵng: Lấy ý kiến góp ý 3 dự án luật về lĩnh vực tư pháp

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Duy Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu thống nhất sự cần thiết phải sửa đổi 3 dự án luật nêu trên nhằm tháo gỡ vướng mắc từ thực tiễn, hoàn thiện hành lang pháp lý trong phòng ngừa, đấu tranh và xử lý tội phạm, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

Đối với dự thảo Bộ luật Hình sự, các đại biểu đề nghị quy định cụ thể, chặt chẽ hơn để tránh hình sự hóa các quan hệ dân sự, kinh tế. Đồng thời, cần làm rõ cơ chế thu hồi tài sản, nhất là trường hợp người phạm tội tự nguyện bồi thường.

Cạnh đó, các quy định về những tội phạm mới phát sinh liên quan đến công nghệ, tài sản số, môi trường mạng cần có tính bao quát và ổn định.

Góp ý dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự, đại biểu kiến nghị tiếp tục làm rõ cơ chế thực hành quyền công tố gắn với kiểm sát hoạt động điều tra, tránh tình trạng viện kiểm sát làm thay cơ quan điều tra.

Cần quy định rõ thẩm quyền của công an cấp xã, phường, đặc khu trong tiếp nhận, xác minh ban đầu tin báo tội phạm; bổ sung quy định về thu thập, giám định và đánh giá giá trị chứng minh của chứng cứ điện tử để đấu tranh với tội phạm công nghệ cao.

Đại biểu góp ý tại hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đối với Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra hình sự, hội nghị đề nghị làm rõ cơ chế kiểm soát quyền lực trong hoạt động điều tra, nhất là khi người bị tố giác là cán bộ, lãnh đạo cơ quan điều tra; bảo đảm cơ chế xử lý tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp độc lập, khách quan.

Phát biểu kết luận, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Duy Minh đánh giá cao các ý kiến góp ý sát thực tiễn. Đoàn sẽ tiếp thu, tổng hợp để báo cáo Quốc hội xem xét.

Tại kỳ họp thứ 2 sắp tới, Quốc hội khóa XVI sẽ xem xét và thông qua 3 dự án luật trên.