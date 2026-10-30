Đà Nẵng lấy ý kiến điều chỉnh chương trình phát triển nhà giai đoạn 2021 - 2030

Theo đó, các cơ quan, đơn vị rà soát nội dung dự thảo theo chức năng, nhiệm vụ; góp ý về quy hoạch, quỹ đất, nguồn vốn, bồi thường, giải phóng mặt bằng và tính phù hợp của các dự án với quy hoạch chuyên ngành. Dự thảo cũng tập trung rà soát danh mục các khu vực dự kiến phát triển nhà ở thương mại, trong đó có 244 khu vực do Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai và các địa phương đề xuất.

Sở Xây dựng đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai và các địa phương đánh giá sự cần thiết, tính khả thi của từng khu vực, loại bỏ những đề xuất không đáp ứng tiêu chí và cung cấp tọa độ ranh giới theo hệ tọa độ VN2000 đối với các khu vực đề nghị đưa vào danh mục. Những khu vực không có tọa độ ranh giới sẽ không được tổng hợp vào danh mục dự kiến phát triển nhà ở.

Việc điều chỉnh chương trình nhằm bảo đảm phù hợp với quy hoạch, tạo cơ sở thu hút đầu tư, phát triển nhà ở và thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố. Các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi văn bản góp ý về Sở Xây dựng trước ngày 10/11/2026 để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố; dự kiến hồ sơ được báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy trong tháng 12/2026, trước khi trình HĐND thành phố thông qua.