Đà Nẵng lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL 1/500 dự án Khu Đô thị Quốc tế Đa Phước

Khu vực dự án Khu Đô thị Quốc tế Đa Phước.

Trước đó, ngày 14-9, Cty TNHH The Sunrise Bay đã có văn bản gửi UBND phường Hải Châu và UBND phường Thanh Khê (Đà Nẵng) về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 dự án này. Khu đất điều chỉnh quy hoạch có vị trí phía Bắc và phía Tây giáp vịnh Đà Nẵng, phía Nam giáp đường Nguyễn Tất Thành, phía Đông giáp bờ sông Hàn và khu dân cư Thuận Phước. Tổng diện tích khu vực lập điều chỉnh quy hoạch khoảng 1.707.462m2, diện tích khớp nối hạ tầng kỹ thuật là 3.968m. Về nội dung điều chỉnh quy hoạch, dự án điều chỉnh phạm vi, ranh giới lập quy hoạch; bổ sung chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất (bao gồm hệ số sử dụng đất, chỉ tiêu dân số). Cùng với đó là điều chỉnh chức năng đất giáo dục (điều chỉnh chức năng lô đất trường tiểu học và trung học cơ sở thành lô đất trường liên cấp gồm mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, tại lô đất kí hiệu A2-2), đồng thời bổ sung Thiết kế đô thị Giai đoạn 2 của dự án.

Trước đó, ngày 12-8, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ký ban hành Quyết định số 3605/QĐ-UBND, chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước. Dự án bắt đầu tái khởi động xây dựng từ quý III-2026, hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành trong quý II-2033. Theo quyết định, dự án có quy mô khoảng 170,7 ha, được định hướng phát triển thành khu đô thị phức hợp gồm hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trung tâm thương mại, khách sạn, trường học, bệnh viện. Sản phẩm nhà ở tại đây có khoảng 4.481 căn nhà ở liền kề, biệt thự. Các sản phẩm này không được phép bán cho người nước ngoài. Bên cạnh đó, dự án còn tích hợp các công trình dịch vụ công cộng, khu vui chơi giải trí khoảng 12 ha, trường học các cấp và bệnh viện đa khoa.