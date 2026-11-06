Đà Nẵng: Lấy môi trường làm nền tảng cho tăng trưởng kinh tế bền vững

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đà Nẵng trong giai đoạn 2026–2030 là hoàn thành việc lập và phê duyệt quy hoạch xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố sau sáp nhập, bảo đảm tính đồng bộ, hiện đại và phù hợp với định hướng phát triển bền vững.

Ưu tiên hoàn thiện hạ tầng xử lý chất thải

Theo định hướng của thành phố, hạ tầng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn và các khu xử lý chất thải rắn phía Nam sẽ tiếp tục được hoàn thiện. Cùng với đó là đầu tư các nhà máy xử lý rác sinh hoạt bằng công nghệ hiện đại, nhà máy xử lý chất thải nguy hại, chất thải xây dựng, bùn thải và kêu gọi đầu tư các nhà máy tái chế nhằm giảm dần tỷ lệ chôn lấp.

Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn và các khu xử lý chất thải rắn phía Nam sẽ tiếp tục được hoàn thiện.

Đáng chú ý, trong năm 2026, thành phố đặt nhiệm vụ hoàn thiện Đề án đầu tư, nâng cao năng lực thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Đây là bước quan trọng nhằm giải quyết đồng bộ các khâu từ thu gom đến xử lý, hạn chế tình trạng rác tồn đọng, quá tải tại các khu xử lý và những hệ lụy môi trường phát sinh.

Nhìn từ góc độ kinh tế môi trường, đầu tư cho hạ tầng xử lý chất thải không đơn thuần là khoản chi ngân sách mà còn là đầu tư cho chất lượng sống, sức khỏe cộng đồng và năng lực phát triển đô thị. Song song với đó, Đà Nẵng xác định phát triển kinh tế tuần hoàn là một trong những hướng đi quan trọng trong quản lý chất thải giai đoạn tới.

Qua đó, trọng tâm mở rộng phân loại rác tại nguồn, tăng tỷ lệ tái sử dụng, tái chế, hình thành các mô hình 3R và thúc đẩy sản xuất sạch hơn trong doanh nghiệp. Cách tiếp cận này hướng đến thay đổi tư duy quản lý chất thải: từ xử lý phần bỏ đi sang khai thác giá trị của tài nguyên có thể tái sử dụng.

Theo đó, việc đưa chất thải trở lại chu trình sản xuất không chỉ góp phần giảm lượng rác phải chôn lấp mà còn tiết kiệm nguyên liệu, năng lượng và chi phí sản xuất. Đây là lợi ích kép về kinh tế và môi trường, nhất là trong bối cảnh nhu cầu tài nguyên phục vụ phát triển công nghiệp, đô thị và dịch vụ ngày càng tăng.

Nâng cao năng lực thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt là bước quan trọng nhằm giải quyết đồng bộ các khâu từ thu gom đến xử lý, hạn chế tình trạng rác tồn đọng...

Phát triển kinh tế biển gắn với bảo tồn hệ sinh thái

Bên cạnh quản lý chất thải, phát triển kinh tế biển tiếp tục là định hướng quan trọng của Đà Nẵng trong giai đoạn 2026–2030. Với chiều dài bờ biển khoảng 228 km cùng hệ thống cảng biển, cảng hàng không và hạ tầng giao thông ngày càng được đầu tư, thành phố có nhiều lợi thế phát triển du lịch biển, thủy sản, vận tải và logistics.

Qua đó, lĩnh vực du lịch, được định hướng phát triển các sản phẩm xanh, sáng tạo, hiện đại, kết nối biển - đô thị - văn hóa - sinh thái - di sản, qua đó nâng cao giá trị dịch vụ và sức hấp dẫn của điểm đến.

Cùng với đó, ngành thủy sản, thành phố chú trọng chuyển từ tư duy khai thác sản lượng sang nâng cao giá trị kinh tế; đẩy mạnh chế biến sâu, truy xuất nguồn gốc, nuôi biển công nghệ cao và hiện đại hóa dịch vụ hậu cần nghề cá. Đồng thời, bảo vệ, phục hồi nguồn lợi thủy sản, đa dạng sinh học biển và bảo đảm sinh kế lâu dài cho cộng đồng ngư dân.

Tại thời điểm, dịch vụ vận tải và logistics được định hướng phát triển gắn với hệ thống cảng biển Liên Chiểu, Tiên Sa, Chu Lai, Kỳ Hà, cảng hàng không và các đầu mối giao thông chiến lược, từng bước hình thành trung tâm logistics của khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Nhận diện trước yêu cầu thực tế, ngày 5/3/2026 Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Chỉ thị số 14-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo, quản lý, bảo đảm trật tự đô thị và thực hiện nếp sống văn minh, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 13/3/2026, giao Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai.

Xử lý chất thải không đơn thuần là khoản chi ngân sách mà còn là đầu tư cho chất lượng sống, sức khỏe cộng đồng và năng lực phát triển đô thị.

Qua đó, công tác vệ sinh môi trường, thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, nâng cao chất lượng thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt. Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức kiểm tra, giám sát hằng tháng tại các phường trung tâm, đồng thời theo dõi công tác vệ sinh môi trường tại các lễ hội, sự kiện lớn.

Theo đó, hiệu quả của những định hướng không chỉ được đo bằng quy mô đầu tư hay số lượng công trình được triển khai, mà phải thể hiện bằng kết quả giảm ô nhiễm, tăng khả năng tái chế và cải thiện chất lượng môi trường thực tế.

Đặc biệt, trách nhiệm bảo vệ môi trường phải song hành với mọi hoạt động phát triển kinh tế, tính đúng và đủ chi phí môi trường trong quá trình quy hoạch, đầu tư và khai thác tài nguyên. Giai đoạn 2026–2030 không chỉ là thời kỳ Đà Nẵng mở rộng không gian và động lực tăng trưởng, mà còn là giai đoạn quan trọng để định hình mô hình phát triển xanh, tuần hoàn và có trách nhiệm vì sự thịnh vượng bền vững của thành phố trong tương lai.