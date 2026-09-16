Đà Nẵng lắp đặt Starlink phủ sóng 14 điểm 'vùng lõm' viễn thông vùng cao, biên giới

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ký kế hoạch triển khai lắp đặt Starlink cho vùng lõm sóng

Theo đó, Đà Nẵng sẽ lắp đặt thiết bị đầu cuối vệ tinh Starlink và hỗ trợ miễn phí dịch vụ viễn thông vệ tinh trong vòng 6 tháng cho 14 thôn, điểm trường đang trong tình trạng lõm sóng, gồm 4 thôn (Aur, Apát thuộc xã A Vương; Đắc Chơ Đây thuộc xã La Dêê; thôn 3 thuộc xã Phước Thành) và 10 điểm trường tại các xã A Vương, Phước Thành, Trà Giáp, Trà Tân, Trà Vân.

Thời gian triển khai dự kiến từ ngày 21-9 đến hết ngày 30-9.

Việc triển khai được thực hiện qua 5 bước: khảo sát, xác định vị trí lắp đặt bảo đảm tầm nhìn bầu trời thông thoáng, an toàn; lắp đặt, kết nối thiết bị theo hướng dẫn kỹ thuật của Cục Viễn thông và Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam; kiểm tra, đo kiểm chất lượng tín hiệu, tốc độ đường truyền; bàn giao thiết bị, ký hợp đồng cung cấp dịch vụ; giám sát, hỗ trợ xử lý sự cố sau lắp đặt.

Người dân thôn A'ur, xã A Vương sẽ được phủ sóng viễn thông. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đối với 4 điểm thôn lõm sóng, UBND cấp xã là đơn vị đại diện tiếp nhận, quản lý thiết bị và đứng tên ký hợp đồng cung cấp dịch vụ. Đối với các điểm trường, hiệu trưởng hoặc người đứng đầu cơ sở giáo dục là người đại diện tiếp nhận, quản lý thiết bị, chịu trách nhiệm sử dụng phục vụ hoạt động dạy và học.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trong quá trình khảo sát, lắp đặt, bàn giao và sử dụng thiết bị, không để các đối tượng xấu lợi dụng thiết bị, dịch vụ vệ tinh vào mục đích vi phạm pháp luật, ảnh hưởng an ninh quốc gia.

Sở Công thương và Công ty Điện lực Đà Nẵng được giao khảo sát, rà soát điều kiện cấp điện tại các điểm triển khai, bảo đảm nguồn điện ổn định, liên tục duy trì hoạt động của thiết bị.

Về kinh phí, các điểm lắp đặt được hỗ trợ duy trì trong 6 tháng kể từ ngày kích hoạt thiết bị. Sau thời gian này, Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất nguồn kinh phí hỗ trợ duy trì tiếp theo. Sở Khoa học và Công nghệ cũng được giao đề xuất phương án hỗ trợ thiết bị điện thoại thông minh cho người dân sử dụng chung tại các điểm được lắp đặt Starlink, từ nguồn kinh phí viễn thông công ích, ngân sách hoặc các nguồn kinh phí khác.