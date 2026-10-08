Đà Nẵng lập 5 tổ ứng phó mưa lũ, sẵn sàng xe thiết giáp lội nước

Ngày 8/10, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Đà Nẵng cho biết, trước diễn biến thời tiết phức tạp, mưa lớn kéo dài gây ngập cục bộ tại nhiều địa phương và sạt lở ở một số khu vực miền núi, đơn vị đã tổ chức họp khẩn triển khai công tác phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Theo Bộ CHQS thành phố, từ ngày 8/10, đơn vị kích hoạt phương án phòng, chống thiên tai, thành lập 5 tổ công tác với tổng quân số gần 130 cán bộ, chiến sĩ, thực hiện nhiệm vụ đứng điểm, chỉ đạo, chỉ huy ứng phó tại các địa bàn được phân công.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng họp khẩn triển khai công tác phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Ảnh: Anh Cường

Sở chỉ huy các tổ được bố trí tại Đại đội Thông tin 1, Trung đoàn Bộ binh 30, Ban CHQS xã Trà My và Trung đoàn Bộ binh 885. Riêng tổ số 5 đặt tại Ban CHQS phường Điện Bàn và Ban CHQS xã Đại Lộc.

Các tổ công tác phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị hiệp đồng để nắm tình hình, tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn.

Bộ CHQS thành phố đồng thời thành lập 3 đội cứu hộ, cứu nạn, mỗi đội gần 20 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, trang bị bảo đảm.

Xe thiết giáp sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết. Ảnh: Anh Cường

Hai tổ chỉ huy cơ động cũng được thành lập, do Chỉ huy trưởng và Chính ủy Bộ CHQS thành phố làm tổ trưởng, sẵn sàng cơ động khi có tình huống phát sinh.

Đáng chú ý, xe thiết giáp lội nước được lệnh chuẩn bị, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.

Đưa học sinh ra khỏi khu vực nước ngập sâu

Tại xã Núi Thành, mưa lớn gây ngập cục bộ khu vực Trường Mẫu giáo Bình Minh, thôn Sơn Trung và thôn Khương Quang. Có nơi nước ngập sâu hơn 1m, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

Ban CHQS xã Núi Thành phối hợp với các đơn vị hỗ trợ người dân khu vực bị ngập. Ảnh: Anh Cường

Ban CHQS xã Núi Thành phối hợp lực lượng biên phòng và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đưa các cháu học sinh ra khỏi khu vực ngập đến nơi an toàn; đồng thời hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc, di chuyển tài sản khỏi những vị trí có nguy cơ ngập sâu.

Các lực lượng tiếp tục bố trí nhân lực tại những điểm ngập để hỗ trợ người dân, bảo đảm an toàn, hạn chế thiệt hại về tài sản.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị điều động lực lượng, phương tiện kịp thời, ưu tiên bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Ảnh: Anh Cường

Tại cuộc họp, Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động dự kiến các tình huống, bố trí lực lượng ứng trực tại những khu vực xung yếu, nhất là nơi có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, lũ quét và sạt lở đất.

Các đơn vị phải thường xuyên cập nhật tình hình vận hành, xả lũ của các hồ chứa để chủ động phương án ứng phó. Lực lượng biên phòng phối hợp triển khai cứu hộ, cứu nạn tại khu vực ven biển.

Lãnh đạo Bộ CHQS thành phố yêu cầu các đơn vị cập nhật, báo cáo tình hình định kỳ 2 giờ/lần và báo cáo ngay khi có tình huống đột xuất, bảo đảm chỉ huy, điều động lực lượng, phương tiện kịp thời, ưu tiên bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.