Đà Nẵng lan tỏa văn hóa đọc trong thời đại số

Diễn ra từ ngày 17 đến 25/10/2026 tại Thư viện Đà Nẵng cơ sở 1 (số 46 Bạch Đằng, phường Hải Châu), chương trình được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 và kỷ niệm 96 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2026).

Các đại biểu tham dự chương trình.

Với quy mô từ 20 đến 30 gian hàng, mô hình và không gian trải nghiệm, sự kiện quy tụ các đơn vị xã, phường, trường học, doanh nghiệp công nghệ cùng các cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa tại Đà Nẵng và khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên.

Điểm nhấn của chương trình là không gian “Thư viện số - Công nghệ đọc thông minh”, giới thiệu nhiều phương thức tiếp cận tri thức hiện đại như sách điện tử (E-book), sách nói (Audiobook), sách tương tác ứng dụng công nghệ thực tế ảo, thực tế tăng cường (VR/AR), tài nguyên thông tin truy cập mở và các giải pháp công nghệ đang được ứng dụng trong hoạt động thư viện.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc.

Tại đây, bạn đọc và khách tham quan có thể trực tiếp trải nghiệm ki-ốt tra cứu tự động, hệ thống mượn - trả tài liệu bằng công nghệ RFID, hệ thống trả sách 24/7 cùng các tiện ích thư viện thông minh trên thiết bị di động.

Bên cạnh đó, không gian trưng bày giới thiệu tranh ảnh, tư liệu về thân thế và sự nghiệp của nhà chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng; sách, báo, tài liệu địa chí về Quảng Nam, Đà Nẵng và khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên; các tác phẩm đạt giải Đại sứ Văn hóa đọc qua các năm. Các tài liệu về trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, dữ liệu lớn và kỷ nguyên số cũng được giới thiệu đến công chúng.

Các đại biểu tham quan, tìm hiểu các gian hàng tại Tuần lễ Sách - Công nghệ và Ngày hội Văn hóa đọc Đà Nẵng năm 2026.

Trong khuôn khổ Tuần lễ, nhiều hoạt động giao lưu thơ - nhạc, văn hóa, văn nghệ, giới thiệu tác phẩm, đố vui có thưởng và trải nghiệm công nghệ được tổ chức, tạo không gian giao lưu, khám phá và kết nối. Qua đó, chương trình góp phần đưa sách và văn hóa đọc đến gần hơn với người dân, nhất là học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên.

Đáng chú ý, hội thảo “Công tác chuyển đổi số ngành Thư viện Khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên” là hoạt động chuyên môn quan trọng của sự kiện, với sự tham gia của các thư viện thành viên trong khu vực, đơn vị công nghệ và các cơ quan liên quan.

Các gian hàng trưng bày sách, tài liệu và ứng dụng công nghệ thu hút sự quan tâm của người dân.

Hội thảo tạo diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ mô hình, giải pháp và thảo luận những vấn đề đặt ra trong quá trình chuyển đổi số ngành thư viện. Qua đó, thúc đẩy ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả hoạt động và đa dạng hóa dịch vụ thư viện, đáp ứng nhu cầu tra cứu, học tập và nghiên cứu của người dân.

Không chỉ là hoạt động giới thiệu sách và công nghệ, Tuần lễ Sách - Công nghệ và Ngày hội Văn hóa đọc Đà Nẵng năm 2026 còn tạo cơ hội tăng cường liên kết giữa thư viện, nhà trường, doanh nghiệp, các tổ chức văn hóa và cộng đồng trong việc phát triển môi trường học tập, khám phá tri thức.

Thông qua việc kết hợp văn hóa đọc với công nghệ, chương trình góp phần khuyến khích tinh thần tự học, tự nghiên cứu, nâng cao năng lực khai thác và sử dụng thông tin trong môi trường số. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy xây dựng xã hội học tập, công dân học tập và thành phố học tập, hướng đến mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị thông minh, sáng tạo và phát triển bền vững.