Tối 21.11, tại Thư viện Đà Nẵng - Cơ sở 2 (phường Bàn Thạch), Thư viện Đà Nẵng phối hợp với UBND phường Bàn Thạch tổ chức khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 với chủ đề “Văn hóa Việt Nam qua những trang sách”.

Chương trình diễn ra từ ngày 19 đến 26.11, với nhiều hoạt động trưng bày, giới thiệu sách, tọa đàm và trải nghiệm, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc

Chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam, Tuần Văn hóa là dịp tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc thông qua các hoạt động gắn với sách và tri thức.

Đồng thời, chương trình tạo không gian giao lưu, trải nghiệm, kết nối cộng đồng, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước và hình thành thói quen đọc sách trong đời sống.

Sự kiện thu hút sự tham gia của 9 trường học thuộc các cấp mầm non, tiểu học, THCS, THPT cùng các đơn vị trên địa bàn phường Bàn Thạch và những địa phương lân cận.

Trao giải Hội thi Trưng bày và xếp sách nghệ thuật

Điểm nhấn của chương trình là không gian trưng bày tài nguyên thông tin, giới thiệu sách theo chuyên đề và thi xếp sách nghệ thuật. Các ấn phẩm được lựa chọn giới thiệu tập trung vào văn hóa truyền thống, lịch sử, địa chí Quảng Nam - Đà Nẵng, cùng những tài liệu về kỹ năng sống, giáo dục gia đình, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Bên cạnh đó là không gian trưng bày hình ảnh về thành phố Đà Nẵng, giúp bạn đọc có thêm góc nhìn về vùng đất, con người và những giá trị văn hóa địa phương.

Nhiều hoạt động giao lưu, tìm hiểu kiến thức cũng được tổ chức nhằm khuyến khích học sinh và người dân tiếp cận sách theo những hình thức sinh động.

Trong đó có chương trình hỏi đáp về lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán và các giá trị truyền thống của dân tộc; trưng bày những bài dự thi đạt giải Đại sứ Văn hóa đọc qua các năm; giao lưu văn hóa, văn nghệ, kết nối những người yêu thơ ca và nghệ thuật truyền thống.

Ký kết Chương trình phối hợp giữa Thư viện Đà Nẵng và phường Bàn Thạch

Đáng chú ý, chương trình dành nội dung riêng giới thiệu văn hóa xứ Quảng qua các hoạt động tọa đàm “Giá trị văn hóa truyền thống xứ Quảng”, nói chuyện chuyên đề “Văn hóa xứ Quảng qua trang sách và ký ức”, giới thiệu tài liệu địa chí về Quảng Nam - Đà Nẵng. Qua đó, góp phần khơi gợi sự quan tâm của thế hệ trẻ đối với lịch sử, văn hóa và bản sắc của quê hương.

Trong khuôn khổ sự kiện còn có các buổi giao lưu, chia sẻ phương pháp đọc sách, hướng dẫn tìm kiếm và khai thác nguồn tài nguyên thông tin tại Thư viện Đà Nẵng; giới thiệu tác phẩm “Huỳnh Thúc Kháng - Con người và thơ văn” của tác giả Nguyễn Quyết Thắng.

Các phim tư liệu, phim tài liệu như “Nghị quyết số 57-NQ/TW, kim chỉ nam dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia”, “Văn hóa là linh hồn, là sức mạnh bền vững” và “Người viết Quốc ca” cũng được trình chiếu, góp phần mở rộng nội dung tiếp cận tri thức cho công chúng.

Bên cạnh hoạt động về sách và văn hóa truyền thống, chương trình còn chú trọng trang bị kỹ năng cần thiết cho học sinh thông qua các chuyên đề “Quy tắc ứng xử trong văn hóa học đường”, “Sử dụng mạng Internet an toàn cho học sinh”; tuyên truyền về phòng, chống bạo lực và sử dụng an toàn thông tin trên không gian mạng.

Chương trình Street Dance với chủ đề “Sắc màu Văn hóa”, các hoạt động giao lưu văn nghệ, trò chơi vận động và đố vui có thưởng cũng góp phần tạo không khí sôi nổi, gần gũi với giới trẻ.

Tuần Văn hóa hướng đến tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc

Một nội dung đáng chú ý khác là các hoạt động trải nghiệm dịch vụ thư viện. Người dân và học sinh được hướng dẫn sử dụng các tiện ích, đăng ký cấp thẻ thư viện miễn phí, tham quan không gian đọc và trải nghiệm xe thư viện lưu động đa phương tiện.

Đây cũng là dịp để bạn đọc tìm hiểu, tiếp cận thuận tiện hơn với các nguồn tài nguyên và dịch vụ của Thư viện Đà Nẵng.

Thông qua chuỗi hoạt động phong phú, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 không chỉ góp phần đưa sách đến gần hơn với người dân mà còn tạo điều kiện để các giá trị văn hóa truyền thống được lan tỏa trong đời sống đương đại.

Qua đó, phát huy vai trò của thư viện và chính quyền địa phương trong phát triển văn hóa đọc, nâng cao đời sống tinh thần, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng cộng đồng văn minh, giàu bản sắc.