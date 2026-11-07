Đà Nẵng: Lan tỏa tình yêu sách, nuôi dưỡng văn hóa đọc trong học đường

Từ tình yêu sách đến hành trình lan tỏa tri thức

Được phát động từ tháng 3/2026, cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng" do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức, dành cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn. Không đơn thuần là một sân chơi khuyến khích đọc sách, cuộc thi hướng đến tìm kiếm, tôn vinh những học sinh có tình yêu với sách, khả năng truyền cảm hứng đọc và lan tỏa những giá trị tích cực của văn hóa đọc đến gia đình, nhà trường và cộng đồng.

Năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn thành phố sau hợp nhất. Việc mở rộng địa bàn không chỉ tạo thêm cơ hội để học sinh ở các khu vực giao lưu, thể hiện tình yêu sách mà còn góp phần kết nối, chia sẻ và phát triển phong trào đọc sách rộng khắp hơn.

Các thí sinh nhận giải “Văn hoá đọc Đà Nẵng” trong lễ tổng kết

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi năm nay tiếp nhận 10.804 bài dự thi. Qua các vòng tuyển chọn, 325 bài được gửi đến Hội đồng Giám khảo cấp thành phố và 30 thí sinh xuất sắc tham gia vòng phỏng vấn trực tiếp tại Thư viện Đà Nẵng ngày 8/8/2026.

Kết quả, Ban Tổ chức trao 3 giải thưởng "Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng" và 27 giải "Văn hóa đọc Đà Nẵng". Đồng thời, 6 trường học có thành tích nổi bật cũng được biểu dương, trong đó có 3 trường có số lượng học sinh tham gia đông và 3 trường có chất lượng bài dự thi tốt.

Ba gương mặt đạt giải thưởng "Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng" gồm Nguyễn Cao Tuệ Mẫn (Trường Tiểu học Trần Nhân Tông), Huỳnh Mai Ngân Giang (Trường THCS Lý Thường Kiệt) và Hồ Nguyễn Thanh Ngân (Trường THPT Phan Châu Trinh).

Đáng chú ý, nhiều bài dự thi năm nay thể hiện tư duy độc lập, khả năng cảm thụ và sự sáng tạo của học sinh. Không chỉ giới thiệu những cuốn sách yêu thích, các em còn đề xuất nhiều sáng kiến thiết thực như phát triển sách nói hỗ trợ người khiếm thị, xây dựng câu lạc bộ đọc sách, tổ chức hoạt động giới thiệu sách và lan tỏa văn hóa đọc trên nền tảng số. Điều này cho thấy học sinh không chỉ đọc để tiếp nhận tri thức mà còn mong muốn chia sẻ, kết nối và đưa những giá trị từ sách vào cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Hội An - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hội An - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh rằng thành công của cuộc thi không chỉ được đo bằng số lượng bài dự thi hay những giải thưởng được trao, mà quan trọng hơn là có thêm nhiều học sinh yêu sách, duy trì thói quen đọc và biết lan tỏa những giá trị tốt đẹp từ sách đến mọi người. Theo bà, việc tổ chức cuộc thi trên quy mô toàn thành phố sau hợp nhất là bước khởi đầu có ý nghĩa trong kết nối, chia sẻ và phát triển phong trào đọc sách giữa các địa phương, nhà trường và cộng đồng.

Gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt từ văn hóa đọc

Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, thói quen tiếp nhận thông tin của giới trẻ đang có nhiều thay đổi. Bên cạnh những thuận lợi trong tiếp cận tri thức, việc sử dụng ngôn ngữ thiếu chuẩn mực, lạm dụng từ viết tắt, tiếng lóng và cách diễn đạt tùy tiện trên không gian mạng cũng đặt ra yêu cầu nâng cao ý thức sử dụng tiếng Việt đúng và đẹp.

Từ góc độ đó, phát triển văn hóa đọc trong học đường không chỉ giúp học sinh tích lũy kiến thức mà còn góp phần bồi dưỡng khả năng ngôn ngữ, tư duy và cảm thụ văn học. Thông qua những trang sách có giá trị, các em được tiếp xúc với vốn từ phong phú, cách diễn đạt chuẩn mực, qua đó hình thành tình yêu tiếng Việt và ý thức trân trọng, gìn giữ sự trong sáng của tiếng mẹ đẻ.

Ban tổ chức trao giải thưởng “Đại sứ văn hoá đọc Đà Nẵng” cho thí sinh

Để phong trào phát triển bền vững, trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục phối hợp với ngành Giáo dục, các địa phương và đơn vị liên quan nâng cao chất lượng cuộc thi, mở rộng cơ hội tham gia cho học sinh ở tất cả khu vực. Đồng thời, đổi mới phương thức phát triển văn hóa đọc thông qua việc kết hợp sách truyền thống với sách điện tử, sách nói và ứng dụng công nghệ số.

Một định hướng đáng chú ý là gắn kết quả cuộc thi với hoạt động thực tiễn, lựa chọn và hỗ trợ triển khai những sáng kiến có giá trị của học sinh; tăng cường kết nối các Đại sứ Văn hóa đọc với Thư viện Đà Nẵng, thư viện trường học và cộng đồng. Cùng với đó, phát huy vai trò của gia đình, nhà trường, thư viện và các thiết chế văn hóa trong hình thành thói quen đọc thường xuyên, nuôi dưỡng tinh thần tự học và khát vọng khám phá tri thức cho thế hệ trẻ.

Năm 2026 là năm thứ 8 cuộc thi được tổ chức theo Đề án "Khuyến khích văn hóa đọc hướng đến đối tượng học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng", ban hành kèm Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 5/1/2018 của UBND thành phố. Qua nhiều năm triển khai, chương trình góp phần thúc đẩy phong trào đọc sách trong trường học, khuyến khích tinh thần tự học, sáng tạo và xây dựng môi trường văn hóa đọc trong cộng đồng.

Lễ tổng kết và trao giải không chỉ khép lại một mùa thi mà còn mở ra hành trình mới cho những đại sứ văn hóa đọc trẻ. Từ tình yêu sách, mỗi học sinh có thể trở thành một người truyền cảm hứng, góp phần xây dựng thế hệ trẻ Đà Nẵng ham học hỏi, giàu tri thức, biết trân trọng tiếng Việt và chủ động lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp trong đời sống.