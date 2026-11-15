Đà Nẵng: Lan tỏa tinh thần nhân ái, chung tay hỗ trợ gia đình khó khăn

Ngày 15/11, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng đã tổ chức vận động, quyên góp và hỗ trợ cho gia đình chị Trần Thị Thủy T., số nhà 14, đường Đại La 5, phường Hòa Khánh.

Theo đó, gia đình chị T., có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chồng chị trước đó bị tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến não nên giờ không thể làm việc hay tự chăm sóc bản thân. Một mình chị T., vừa làm mẹ vừa làm cha lo lắng cho 7 đứa con.

Chồng chị T., đang lâm bệnh còn các con nhỏ đang tuổi ăn, tuổi học

Nhưng rồi, ngày 12/11 vừa qua, trong lúc đi bán trái cây mưu sinh, người mẹ, người vợ trụ cột duy nhất của gia đình đã mất sau một vụ tai nạn giao thông thương tâm.

Thấu hiểu được khó khăn của gia đình chị T., bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Chủ tịch Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em, bà Lê Thị Thùy Linh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em phường Hòa Khánh đã trực tiếp vận động, quyên góp. Với tinh thần lá lành đùm lá rách, thương người như thể thương thân, sự quan tâm, sẻ chia của cán bộ, đảng viên và bà con nhân dân trên địa bàn phường, chương trình đã nhận được tổng số tiền quyên góp là 8.200.000 đồng để tiến hành trao tặng gia đình chị T.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền đại diện Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em phường Hòa Khánh trao tặng hỗ trợ đến gia đình

Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là tình cảm, sự động viên và tấm lòng nhân ái của cán bộ, đảng viên và bà con nhân dân phường Hòa Khánh dành cho gia đình trong lúc đau thương, hoạn nạn. Hội mong rằng sự sẻ chia này sẽ góp phần giúp người chồng đang ốm đau và 7 người con có thêm nghị lực, điều kiện để vượt qua những khó khăn phía trước.

"Hội trân trọng cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã cùng hướng đến hoàn cảnh chị T. Mỗi chia sẻ là một nguồn động viên quý giá, mỗi tấm lòng nhân ái là một ngọn lửa yêu thương, cùng lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng", bà Nguyễn Thị Thu Hiền chia sẻ.

Theo Tổ dân phố Đại La - nơi chị T., sinh sống, bà con nhân dân Đại La cũng kịp thời quan tâm động viên thăm hỏi gia đình chị T., để mong sớm vượt qua khó khăn.