Chiều nay 17/11, Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch với nhiều hoạt động, trong đó có tổ chức Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết dân tộc năm 2026.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Tinh hoa văn hóa Việt – Sức mạnh đại đoàn kết”, diễn ra từ 19h đến 21h30 ngày 23/11 tại Cung Thể thao Tiên Sơn. Chương trình kết hợp nghệ thuật truyền thống với nghệ thuật biểu diễn hiện đại, quy tụ nhiều nghệ sĩ được công chúng yêu mến, tập trung tôn vinh bản sắc văn hóa Việt Nam, ca ngợi quê hương, đất nước, con người và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Qua đó, lan tỏa thông điệp về trách nhiệm gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa trong đời sống đương đại.

Đồng chí Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, chung vui cùng cán bộ và nhân dân xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại khu vực trung tâm thành phố, Ngày hội Di sản văn hóa Đà Nẵng năm 2026 với chủ đề “Kết nối miền Di sản” diễn ra trong hai ngày 21 và 22/11 tại Bảo tàng Đà Nẵng, với các không gian trưng bày, trải nghiệm “Nghề Di sản”, “Hương sắc đại ngàn”, “Khám phá sắc màu văn hóa dân tộc” cùng nhiều hoạt động tương tác, khám phá di sản.

Tại Bảo tàng Đà Nẵng – Cơ sở 2 (281 Phan Bội Châu, phường Bàn Thạch), chương trình “Di sản văn hóa Đà Nẵng – Mạch nguồn và dòng chảy” diễn ra từ ngày 19 đến 25/11, giới thiệu hai chuyên đề “Bảo vật Quốc gia – Di sản từ lòng Đà Nẵng” và “Từ bộ sưu tập tư nhân đến bí ẩn con đường Tơ lụa trên biển”, kết hợp hoạt động tiếp nhận hiện vật hiến tặng và trải nghiệm lịch sử.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (thứ 4 từ phải qua) dự ngày hội Đại đoàn kết dân tộc và ngày Văn hóa Việt Nam 2026 cùng với người dân thôn Phước Công (xã Phước Chánh, Đà Nẵng)

Trong khi đó, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức trưng bày 43 tác phẩm mỹ thuật tiêu biểu do Hội Mỹ thuật Việt Nam chuyển giao năm 2026, từ ngày 18 đến 30/11. Bảo tàng Điêu khắc Chăm giới thiệu triển lãm ảnh “Sắc màu văn hóa các dân tộc thành phố Đà Nẵng” từ ngày 18 đến 28/11, đồng thời tổ chức trải nghiệm in tranh khắc gỗ trên giấy dó với họa tiết văn hóa Champa trong hai ngày 23 và 24/11.

Không gian Công viên APEC và tuyến phố đi bộ Bạch Đằng cũng trở thành điểm hẹn văn hóa với hoạt động trưng bày ảnh về đất nước, con người và văn hóa Đà Nẵng từ ngày 22 đến 26/11; chương trình “Cửa sổ điện ảnh” tối 22/11 và hoạt động “Em với di sản” trong hai ngày 21 và 22/11. Thư viện Đà Nẵng – Cơ sở 2 tổ chức triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách từ ngày 19 đến 26/11, kết hợp các chương trình biểu diễn nghệ thuật Tuồng, Dân ca kịch và giao lưu, trình diễn văn hóa các dân tộc.

Tại Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn, nhiều hoạt động đặc sắc được tổ chức, kết nối các không gian di sản với đời sống văn hóa cộng đồng. Trong đó, chương trình “Hoài phố – Những bài tình ca” diễn ra lúc 19h ngày 21/11 tại Công viên Kazik; Giải Việt dã “Vì Di sản văn hóa thế giới Hội An” tổ chức lúc 6h30 ngày 22/11 tại Công viên Hội An; chương trình “Đêm Hoài Giang” diễn ra tối 23/11 trên sông Hoài và giao lưu nghệ thuật đường phố “Hội An – Góc phố dịu dàng” tối 24/11 tại Công viên Kazik. Bên cạnh đó, trưng bày chuyên đề “Không gian xưa” tại Bảo tàng Văn hóa Dân gian kéo dài từ ngày 23/11 đến 23/12.

Đặc biệt, nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, TP Đà Nẵng thực hiện miễn phí vé tham quan tại Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Điêu khắc Chăm đối với tất cả các đối tượng. Cùng với đó, Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức chuỗi hoạt động tại cả ba cơ sở bảo tàng, trong đó có chương trình trải nghiệm quế Trà Leng “Quế ơi quế à” và chương trình bảo tàng đêm “Đêm trăm đèn” do sinh viên Đại học FPT Đà Nẵng thực hiện.