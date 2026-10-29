Đà Nẵng: Lan tỏa những mô hình hay chăm lo người nghèo

Chi hội Phụ nữ thôn Phú Gia, xã Quế Phước thu gom phế liệu gây quỹ hỗ trợ phụ nữ, trẻ em nghèo. Ảnh: MT.

Những ngày này, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Phú Gia lại cùng nhau thu gom chai nhựa, vỏ lon, bìa carton tại các khu dân cư, hộ gia đình để phân loại, bán gây quỹ hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Mô hình “Biến rác thải thành nguồn lực, biến yêu thương thành hành động” được duy trì gắn với phong trào Ngày Chủ nhật xanh. Mỗi tuần một lần, hội viên tổ chức thu gom phế liệu, đồng thời vận động người dân nâng cao ý thức phân loại rác, giữ gìn vệ sinh môi trường.

Bà Bùi Thị Dương, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Phú Gia cho biết, hoạt động không chỉ góp phần hạn chế rác thải mà còn tạo nguồn quỹ để sẻ chia với những hoàn cảnh kém may mắn. Từ những vật dụng tưởng chừng bỏ đi, hội viên đã tạo nên nguồn lực ý nghĩa cho công tác an sinh tại địa phương.

Cùng với đó, Chi hội Nông dân thôn Phú Gia duy trì chương trình “Bữa sáng yêu thương”, tổ chức bán mỳ Quảng gây quỹ mỗi tháng một lần. Chương trình được quảng bá trên Facebook, Zalo để vận động người dân tham gia ủng hộ.

Từ khâu chuẩn bị nguyên liệu, nấu nướng đến bán và giao hàng đều có sự chung tay của hội viên. Nhiều người làm ăn xa cũng gửi kinh phí hỗ trợ, góp phần duy trì hoạt động.

Đến nay, chương trình đã vận động được hơn 7,4 triệu đồng. Toàn bộ số tiền được sử dụng để trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh trúng tuyển các trường cao đẳng, đại học và hội viên gặp khó khăn trong cuộc sống.

Từ những mô hình tự nguyện tại khu dân cư, tinh thần tương thân tương ái tiếp tục được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Quế Phước lan tỏa bằng nhiều hoạt động chăm lo phụ nữ, trẻ em và các gia đình khó khăn.

Bà Phạm Thị Anh Tú, Chủ tịch Hội LHPN xã Quế Phước cho biết, trong năm 2026, đơn vị phối hợp với các ngành, đoàn thể nhận đỡ đầu 7 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với mức hỗ trợ từ 200.000-500.000 đồng/tháng/trường hợp. Đồng thời, Hội quan tâm hỗ trợ phụ nữ yếu thế, phụ nữ đơn thân và hộ nghèo tiếp cận các chính sách bảo trợ xã hội.

Phụ nữ Quế Phước phát cơm miễn phí tại Trung tâm Y tế khu vực Nông Sơn. Ảnh: MT.

Cùng với hoạt động an sinh, Hội LHPN Quế Phước xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp. Cả 10/10 chi hội phụ nữ trên địa bàn xã duy trì các mô hình “Đoạn đường phụ nữ tự quản”, “Nhà sạch-vườn đẹp”, “Phân loại rác thải tại nguồn”, thu hút 1.225 lượt hội viên tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm và chăm sóc đường hoa.

LHPN xã Quế Phú cũng ra mắt mô hình “Gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” tại thôn Thạch Bích với 21 thành viên; đồng thời trao tặng 20 thùng rác hai ngăn và áp phích hướng dẫn phân loại rác, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Theo bà Phạm Thị Anh Tú, thời gian tới, đơn vị tiếp tục nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường, duy trì chương trình “Mẹ đỡ đầu”, hoạt động đền ơn đáp nghĩa; hỗ trợ phụ nữ tiếp cận nguồn vốn, phát triển sinh kế, khởi nghiệp theo hướng kinh tế xanh.