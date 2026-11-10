Đà Nẵng lan tỏa mô hình 'Dân vận khéo' trong hệ thống Mặt trận

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TÂM ĐAN

Hội nghị kết nối đến điểm cầu xã, phường trên địa bàn thành phố. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thanh Phương đồng chủ trì hội nghị.

Nhiều mô hình hiệu quả

Hội nghị được tổ chức nhằm hiện thực hóa kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 10/4/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026 - 2030.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị, địa phương chia sẻ nhiều cách làm, mô hình dân vận hiệu quả. Tiêu biểu như: “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế” của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố; “Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ” của Liên đoàn Lao động thành phố; chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nâng cao thu nhập cho người lao động tại Hợp tác xã Nông nghiệp Ái Nghĩa của Liên minh Hợp tác xã thành phố...

Tại cơ sở, công tác giải phóng mặt bằng ghi nhận sự đột phá từ mô hình “Quy trình 6 bước” ở xã Tam Anh và “Năm tại chỗ” ở xã Bà Nà.

Trong khi đó, các mô hình “Hộ khá giúp hộ khó” ở xã Trà Linh, “3 cam kết - 3 đồng hành” ở xã Hòa Vang phát huy hiệu quả thiết thực trong phát triển kinh tế và xây dựng tộc họ đoàn kết.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bà Nà cho biết, địa phương được thành lập trên cơ sở hợp nhất các khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh, đồng thời triển khai nhiều dự án hạ tầng trọng điểm. Điều này tác động trực tiếp đến đất đai, nhà ở và sinh kế của hàng ngàn hộ dân.

Trước thực tiễn đó, Mặt trận xã phối hợp chính quyền triển khai mô hình “Năm tại chỗ trong giải phóng mặt bằng” với phương châm “Mang chính quyền đến gần dân, đưa dịch vụ công phục vụ nhân dân ngay tại cơ sở”.

Cách làm mới này không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại mà quan trọng hơn là chuyển dịch mạnh mẽ tư duy từ “vận động để chấp hành” sang “đồng hành để đồng thuận”.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TÂM ĐAN

Tại xã Trà Linh, quán triệt phương châm “Không hỗ trợ tiền mặt thụ động mà trao cần câu sinh kế”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trần Thị Sáu cho biết, Mặt trận xã đã vận động các hộ khá giả, hộ có kinh nghiệm trồng dược liệu hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ khó khăn; đồng thời phát động phong trào quyên góp cây giống trong cộng đồng.

Nhờ đó, địa phương đã tiếp nhận hơn 22.000 gốc sâm (từ 1 - 2 tuổi) để trao tận tay các hộ nghèo làm vốn sản xuất.

”Chúng tôi chuyển mạnh tư duy dân vận từ hỗ trợ thụ động sang khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường; phát huy truyền thống “lá lành bọc lá rách” ngay tại cộng đồng dân cư”, bà Sáu nhấn mạnh.

“6 rõ” trong tổ chức thực hiện

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan đánh giá, giai đoạn 2023 - 2025, phong trào “Dân vận khéo” trong hệ thống Mặt trận đạt những kết quả rất tích cực.

Nhiều mô hình đã khơi dậy tinh thần tự quản, tương thân tương ái, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số mô hình triển khai còn mang tính hình thức, nội dung trùng lặp, chưa có sự bứt phá mang tính đặc thù.

Việc ứng dụng công nghệ số ở một số nơi còn chậm; nguồn lực duy trì mô hình chưa thật sự bền vững; đặc biệt công tác nhân rộng mô hình tiêu biểu có lúc, có nơi chưa được quan tâm đúng mức.

Tặng sâm giống cho hộ nghèo tại xã Trà Linh. Ảnh: THIỆN TÙNG

Những cách làm, mô hình tiêu biểu được chia sẻ tại hội nghị giúp Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố định hướng phương thức triển khai giai đoạn 2026 - 2030.

Trọng tâm là bám sát mô hình tổ chức chính quyền 2 cấp và đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số với các mục tiêu cụ thể như xây dựng “Khu dân cư tự quản số”, “Mặt trận số”.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và giai đoạn 2026 - 2030 đặt ra những yêu cầu mới cao hơn trong công tác Mặt trận.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề nghị hệ thống Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục áp dụng triệt để phương châm chỉ đạo “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ phương pháp, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả) trong tổ chức thực hiện phong trào “Dân vận khéo”.

Đồng thời, chủ động chọn lọc các mô hình phù hợp với đặc điểm địa phương và ngành mình để triển khai nhân rộng, tránh tình trạng làm theo phong trào hay hình thức; gắn công tác “Dân vận khéo” với chuyển đổi số và mô hình chính quyền mới.

Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng già làng, trưởng bản, trưởng tộc, người có uy tín và các chức sắc tôn giáo trong việc định hướng dư luận, hòa giải cơ sở và vận động nhân dân đồng thuận thực hiện các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội…

Đặc biệt, Mặt trận thành phố sẽ chú trọng gắn “Dân vận khéo” với chuyển đổi số thông qua các mô hình “Khu dân cư tự quản số”, “Mặt trận số”.

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2028, 100% ban công tác Mặt trận thành lập và vận hành hiệu quả các nhóm Zalo cộng đồng, kênh truyền thông số kết nối 100% hộ gia đình; hướng dẫn nhân dân tương tác trực tiếp với chính quyền qua các ứng dụng công cộng.