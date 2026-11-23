Tối 23/11, tại Cung Thể thao Tiên Sơn (TP Đà Nẵng), chương trình nghệ thuật “Tinh hoa văn hóa Việt - Sức mạnh đại đoàn kết” diễn ra với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, mang đến không gian nghệ thuật đặc sắc, kết nối giá trị văn hóa truyền thống với hơi thở đương đại.

Đây là hoạt động trọng điểm trong chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật, di sản và cộng đồng do TP Đà Nẵng tổ chức, hướng tới hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11).

Chương trình được dàn dựng thành 5 chương: “Nguồn cội”, “Ươm mầm”, “Vươn khơi”, “Sức mạnh miền diệu kỳ” và “Tiếp nối”, tái hiện dòng chảy văn hóa dân tộc từ cội nguồn lịch sử đến đời sống hiện đại. Qua các tiết mục nghệ thuật, khán giả được khám phá những giá trị văn hóa đặc sắc của miền Trung và xứ Quảng, từ dấu ấn văn hóa Chămpa, thương cảng Hội An đến nghệ thuật Tuồng, Bài Chòi, văn hóa Cơ Tu, lễ hội, làng nghề truyền thống và văn hóa biển.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu khai mạc chương trình“Tinh hoa văn hóa Việt - Sức mạnh đại đoàn kết”

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ được công chúng yêu mến như NSND Thanh Hoa, NSƯT Quang Hào, Hoàng Bách, Phương Mỹ Chi, MONO, Tóc Tiên, Hương Tràm, Ali Hoàng Dương cùng nhiều ca sĩ, nghệ sĩ trẻ. Sự tham gia của các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Đà Nẵng, nhóm múa, vũ đoàn và các nhóm bè thiếu nhi góp phần tạo nên bức tranh nghệ thuật đa sắc màu.

Điểm nhấn của chương trình là sân khấu quy mô lớn tại Cung Thể thao Tiên Sơn, sức chứa khoảng 7.000 khán giả, được thiết kế với không gian biểu diễn nhiều tầng, kết hợp hệ thống màn hình LED, công nghệ mapping, ánh sáng và hiệu ứng hình ảnh hiện đại.

Sân khấu trở thành không gian hội tụ, kết nối và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống đương đại.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết Đà Nẵng là vùng đất hội tụ nhiều lớp trầm tích lịch sử và văn hóa. Từ di sản văn hóa Chăm, không gian văn hóa xứ Quảng, phố cổ Hội An, nghệ thuật Bài Chòi, Tuồng, văn hóa Cơ Tu đến văn hóa biển và những truyền thống cách mạng, tất cả đã tạo nên một diện mạo văn hóa đa dạng, giàu bản sắc.

"Đó không chỉ là tài sản để gìn giữ, mà còn là nguồn lực để thành phố phát triển", ông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh và cho biết trong định hướng phát triển Đà Nẵng trở thành đô thị hiện đại, năng động và sáng tạo, thành phố xác định văn hóa phải thực sự hiện diện trong mọi mặt đời sống xã hội; gắn bảo tồn di sản với phát triển, gắn sáng tạo nghệ thuật với công chúng, gắn phát triển kinh tế với nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của Nhân dân.

Đặc biệt, thành phố luôn xác định Nhân dân vừa là chủ thể sáng tạo, gìn giữ văn hóa, vừa là trung tâm và đối tượng thụ hưởng các thành quả phát triển văn hóa.

Đà Nẵng đưa những sắc màu văn hóa truyền thống lên sân khấu, hòa nhịp cùng hàng nghìn khán giả.

Theo lãnh đạo thành phố, Tuần Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay được tổ chức với nhiều hoạt động hướng về cơ sở, đến với cộng đồng, tạo thêm không gian để người dân gặp gỡ, giao lưu, trải nghiệm và cùng tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Chương trình nghệ thuật tối nay là điểm nhấn của chuỗi hoạt động ấy. Thông qua ngôn ngữ âm nhạc, nghệ thuật và những giá trị văn hóa truyền thống, chương trình không chỉ tôn vinh tinh hoa văn hóa Việt Nam mà còn gửi gắm một thông điệp: Văn hóa làm nên sự gắn kết; đại đoàn kết tạo nên sức mạnh để văn hóa được gìn giữ, phát triển và lan tỏa.

"Thông qua chương trình, TP Đà Nẵng hướng tới lan tỏa các giá trị văn hóa trong đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của cộng đồng trong việc gìn giữ, bảo tồn, phát huy di sản truyền thống; đồng thời quảng bá hình ảnh Đà Nẵng và văn hóa Việt Nam đến người dân, du khách trong nước và quốc tế", lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng chia sẻ thêm.