Đà Nẵng lần đầu xuất hiện trong bảng xếp hạng trung tâm tài chính quốc tế

Đà Nẵng lần đầu tiên xuất hiện trong danh sách GFCI tại vị trí 71 thế giới.

Báo cáo xếp 2 thành phố vào hai nhóm hồ sơ khác nhau. Trong khi Đà Nẵng thuộc nhóm "trung tâm chuyên biệt quốc tế" (International specialists), TP. Hồ Chí Minh vẫn ở nhóm "ứng viên quốc tế" (International contenders).

Ở bảng xếp hạng công nghệ tài chính Fintech, TP. Hồ Chí Minh tăng 12 bậc lên hạng 71. Đà Nẵng lần đầu có mặt, ở hạng 74.

Ở kỳ GFCI trước, Đà Nẵng còn nằm trong nhóm theo dõi, chưa được xếp hạng do chưa đủ 150 lượt đánh giá để vào bảng chính. Sang GFCI 40, Đà Nẵng đã nhận 196 lượt đánh giá.

Trong khối ASEAN, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng hiện xếp trên Bangkok (Thái Lan), Jakarta (Indonesia) và Manila (Philippines), nhưng vẫn cách xa Kuala Lumpur (Malaysia) và Singapore

Ở khu vực châu Á, điểm trung bình ở lần xếp hạng này tăng 1,48% - mức tăng cao nhất thế giới, trong khi mức tăng bình quân toàn cầu là 0,8%.

Việt Nam có 2 trung tâm tài chính được xếp hạng quốc tế

Báo cáo GFCI 40 dựa trên 144 chỉ số định lượng và 39.531 lượt đánh giá từ 6.147 Chỉ số GFCI 40 được xây dựng dựa trên 144 yếu tố định lượng do các tổ chức quốc tế cung cấp, kết hợp cùng 39.531 đánh giá từ 6.147 chuyên gia, và được công bố tại đại hội thường niên WAIFC ở Busan (Hàn Quốc). Môi trường kinh doanh, nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, mức độ phát triển của khu vực tài chính và uy tín chung là những nhóm tiêu chí cốt lõi được đưa vào phân tích.

Nhận định về kết quả này, Giám đốc điều hành Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh , ông Richard McClellan, cho biết: "Việc TP. Hồ Chí Minh vươn lên vị trí 67, cùng với việc Việt Nam có 2 trung tâm tài chính được xếp hạng quốc tế, là điều đáng khích lệ. Nhưng quan trọng hơn vẫn là những nền tảng đã xây dựng, chất lượng của hệ sinh thái tài chính và khả năng kết nối các dòng vốn trong nhiều năm tới”.