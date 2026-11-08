Đà Nẵng lần đầu tôn vinh công nhân, người lao động tiêu biểu

Ngày 8/11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP. Đà Nẵng tổ chức chương trình Tôn vinh doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống người lao động, tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu và tổng kết, trao giải Cuộc thi viết về mô hình, tấm gương người tốt, việc tốt trong phong trào công nhân, viên chức, lao động TP. Đà Nẵng lần thứ IV năm 2026.

Đà Nẵng lần đầu vinh danh công nhân lao động tiêu biểu trong sản xuất. Ảnh: Giang Thanh

Được biết, năm 2026 là năm đầu tiên LĐLĐ TP. Đà Nẵng tổ chức tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu nhằm ghi nhận những công nhân, người lao động có sáng kiến trong sản xuất, mang lại hiệu quả tích cực cho doanh nghiệp, đơn vị.

Người lao động có ít nhất 3 năm công tác liên tục tại doanh nghiệp, hai năm liền kề đạt danh hiệu Đoàn viên Công đoàn xuất sắc, đồng thời, có ít nhất một sáng kiến hoặc giải pháp được người sử dụng lao động công nhận…

Dịp này, LĐLĐ TP. Đà Nẵng đã tôn vinh 15 công nhân lao động tiêu biểu đóng góp xuất sắc trong nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Là một trong 15 tấm gương được vinh danh, ông Đoàn Minh Sang (Công ty TNHH Đà Nẵng Telala) đã nghiên cứu, đề xuất và thực hiện một số sáng kiến cải tiến kỹ thuật, được áp dụng vào hoạt động sản xuất của công ty.

Tiêu biểu là sáng kiến chế tạo máy nhuộm móc cài áo ngực đã giúp năng suất gấp 12 lần so với trước đây, sáng kiến cải tiến bộ truyền dẫn động cấp thun giúp tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn lên 97 - 98%, tiết kiệm nguyên liệu 5 - 10%, tăng năng suất máy từ 10 - 15%.

"Những kết quả trên có thể chưa phải là điều gì quá lớn lao nhưng điều đáng quý nhất là những ý tưởng đó thực sự mang lại hiệu quả, giúp doanh nghiệp hoạt động tốt hơn và người lao động làm việc thuận lợi hơn. Mỗi công nhân đều có thể sáng tạo, mỗi vị trí làm việc đều có thể tạo ra sáng kiến”, ông Sang nói.

15 doanh nghiệp nhận được bằng khen của UBND TP. Đà Nẵng trong phong trào thi đua “Doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống người lao động” năm 2026.

Theo bà Phan Thị Thúy Linh, Chủ tịch LĐLĐ TP. Đà Nẵng, những tấm gương được vinh danh là minh chứng cho giá trị của lao động, của sự nỗ lực và tinh thần vượt khó. Những thành tích, sáng kiến và đóng góp đó không chỉ mang lại hiệu quả thiết thực mà còn truyền cảm hứng, khơi dậy tinh thần thi đua trong đội ngũ công nhân lao động.

Dịp này, 15 doanh nghiệp có thành tích trong phong trào thi đua “Doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống người lao động” năm 2026 cũng nhận được bằng khen của UBND TP. Đà Nẵng, ghi nhận những nỗ lực trong chăm lo đời sống công nhân.

22 tác phẩm đạt giải cuộc thi viết về công nhân, người lao động Trong khuôn khổ chương trình, LĐLĐ TP. Đà Nẵng cũng trao giải Cuộc thi viết về mô hình, tấm gương người tốt, việc tốt trong phong trào công nhân, viên chức, lao động thành phố lần thứ IV năm 2026. Phát động từ giữa tháng 3/2026, cuộc thi nhận được 145 tác phẩm của các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp. Qua hai vòng sơ khảo và chung khảo, Ban tổ chức quyết định khen thưởng 22 tác giả, nhóm tác giả, với 11 tác phẩm ở mỗi khối. Báo Tiền Phong giành giải khuyến khích cuộc thi với tác phẩm Tết của những công nhân không có chuyến xe hồi hương của tác giả Lê Giang Thanh.