Đà Nẵng lần đầu tiên xuất hiện trên bảng xếp hạng Trung tâm tài chính toàn cầu

Đà Nẵng xếp hạng tại vị trí 71 thế giới tại Chỉ số Trung tâm tài chính toàn cầu lần thứ 40. Ảnh: GFCI 40

Theo đó, Đà Nẵng xuất hiện tại vị trí 71 thế giới với 685 điểm, còn Thành phố Hồ Chí Minh xếp hạng thứ 67 với 692 điểm. Như vậy, Việt Nam có hai đại diện nằm trong bảng xếp hạng tài chính quốc tế.

Báo cáo xếp hai thành phố vào hai nhóm hồ sơ khác nhau. Đà Nẵng thuộc nhóm "trung tâm chuyên biệt quốc tế" (International specialists). Thành phố Hồ Chí Minh vẫn ở nhóm "ứng viên quốc tế" (International contenders).

Ở kỳ GFCI 39, Đà Nẵng còn nằm trong nhóm theo dõi, chưa được xếp hạng do chưa đủ 150 lượt đánh giá để vào bảng chính. Sang GFCI 40, Đà Nẵng đã nhận 196 lượt đánh giá

Ở bảng xếp hạng công nghệ tài chính Fintech, Thành phố Hồ Chí Minh tăng 12 bậc lên hạng 71. Đà Nẵng lần đầu có mặt, ở hạng 74.

Bối cảnh khu vực châu Á cũng có sự thay đổi, với điểm trung bình châu Á - Thái Bình Dương ở lần xếp hạng này tăng 1,48%, mức tăng cao nhất thế giới, trong khi mức tăng bình quân toàn cầu là 0,8%.

Trong ASEAN, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng hiện xếp trên Bangkok (Thái Lan), Jakarta (Indonesia) và Manila (Philippines), nhưng vẫn cách xa Kuala Lumpur (Malaysia) và Singapore (4).

Báo cáo GFCI 40 dựa trên 144 chỉ số định lượng và 39.531 lượt đánh giá từ 6.147 chuyên gia, và được công bố tại đại hội thường niên WAIFC ở Busan (Hàn Quốc).