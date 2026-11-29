Quảng bá Đà Nẵng tại thị trường Halal quốc tế

Theo Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng, Hội nghị Thượng đỉnh Halal thế giới và Triển lãm Halal OIC Istanbul là sự kiện thường niên được tổ chức với sự bảo trợ của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, quy tụ các tổ chức, doanh nghiệp và nhà mua hàng quốc tế trong nhiều lĩnh vực, từ thực phẩm, du lịch đến mỹ phẩm, dược phẩm và tài chính.

Đoàn công tác TP Đà Nẵng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Halal thế giới lần thứ 12 và Triển lãm Halal OIC Istanbul 2026 tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Với vị trí giao thoa giữa châu Á và châu Âu của Istanbul, sự kiện là cơ hội để Đà Nẵng tiếp cận mạng lưới đối tác từ nhiều khu vực trên thế giới, tìm hiểu xu hướng tiêu dùng, các tiêu chuẩn và yêu cầu của thị trường Halal quốc tế. Không gian Đà Nẵng tại triển lãm giới thiệu hình ảnh một thành phố hiện đại, năng động, giàu bản sắc văn hóa với các sản phẩm du lịch đa dạng.

Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng Mai Thị Thanh Hải cho biết, theo báo cáo của công ty nghiên cứu và tư vấn thị trường quốc tế Mordor Intelligence (Ấn Độ), thị trường du lịch Halal toàn cầu năm 2026 ước đạt 249,21 tỷ USD và dự kiến tăng lên 336,99 tỷ USD vào năm 2031, với tốc độ tăng trưởng bình quân 6,22%/năm.

Nắm bắt xu hướng này, những năm gần đây, ngành du lịch Đà Nẵng từng bước phát triển hệ sinh thái dịch vụ, xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện với người Hồi giáo (Muslim-friendly destination), qua đó hướng tới khai thác các thị trường tiềm năng tại Đông Nam Á, Trung Đông và Thổ Nhĩ Kỳ.

Đà Nẵng đã bước đầu hình thành mạng lưới các cơ sở ẩm thực và tiện ích phục vụ du khách Hồi giáo. Hiện thành phố có gần 40 nhà hàng Halal và nhà hàng Ấn Độ, trong đó hơn 10 địa điểm có chứng nhận Halal, cùng hệ thống nhà hàng chay, hải sản và các cơ sở ẩm thực có khả năng điều chỉnh thực đơn theo nhu cầu của du khách.

Tại Sun World Ba Na Hills, Furama Resort Đà Nẵng, Ariyana Convention Centre, Peninsula Hotel Danang… đã phát triển các dịch vụ, tiện ích dành cho khách Hồi giáo như thực đơn phù hợp, không gian cầu nguyện và tài liệu hướng dẫn đa ngôn ngữ. Tại nhà ga quốc tế T2 sân bay Đà Nẵng đã bố trí không gian cầu nguyện phục vụ du khách Hồi giáo, hoạt động 24/24 giờ.

Ngành du lịch thành phố cũng chú trọng nâng cao nhận thức, năng lực phục vụ của đội ngũ nhân lực thông qua các hoạt động đào tạo, tập huấn về tiêu chuẩn Halal, đặc điểm văn hóa, tín ngưỡng và nhu cầu của du khách; đồng thời tăng cường kết nối với các cơ quan chuyên môn, tổ chức chứng nhận và doanh nghiệp trong lĩnh vực Halal.

Trong khuôn khổ triển lãm, đoàn công tác TP Đà Nẵng đã gặp gỡ, làm việc với nhiều đối tác nhằm chủ động tiếp cận thị trường Halal quốc tế.

Tăng cường kết nối đối tác, mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế

Trong khuôn khổ triển lãm, đoàn công tác TP Đà Nẵng do Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Anh Thi làm trưởng đoàn đã gặp gỡ, làm việc với các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không và nhà mua hàng quốc tế nhằm thúc đẩy hợp tác du lịch, thương mại giữa Đà Nẵng với Thổ Nhĩ Kỳ và các thị trường tiềm năng.

Đối với lĩnh vực du lịch, các trao đổi tập trung vào nhu cầu và xu hướng du lịch của khách Thổ Nhĩ Kỳ và châu Âu, khả năng xây dựng các chương trình du lịch đến Đà Nẵng thông qua mạng lưới đường bay hiện có, kết nối doanh nghiệp lữ hành hai bên và phối hợp quảng bá điểm đến.

Với vai trò đầu mối kết nối hàng không quốc tế quan trọng, Istanbul không chỉ là cửa ngõ để Đà Nẵng tiếp cận thị trường Thổ Nhĩ Kỳ mà còn mở ra triển vọng khai thác nguồn khách từ châu Âu, Trung Đông và châu Phi. Việc tăng cường hợp tác với các hãng hàng không và doanh nghiệp lữ hành tại Thổ Nhĩ Kỳ có ý nghĩa quan trọng trong việc từng bước phát triển nguồn khách, tạo tiền đề xúc tiến mở đường bay thẳng Istanbul – Đà Nẵng trong thời gian tới.

Trong lĩnh vực thương mại, đoàn gặp gỡ, trao đổi với các doanh nghiệp, nhà mua hàng quốc tế nhằm tìm hiểu nhu cầu thị trường, yêu cầu về tiêu chuẩn Halal và khả năng kết nối giao thương đối với các sản phẩm đặc trưng của Đà Nẵng. Bên cạnh đó, đoàn đến thăm, trao đổi với các tổ chức, doanh nghiệp tại các gian hàng trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo để tìm hiểu các mô hình, sản phẩm, dịch vụ và cơ hội hợp tác phù hợp với định hướng phát triển của thành phố.

“Việc lần đầu tiên tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Halal thế giới và Triển lãm Halal OIC Istanbul 2026 là bước đi chủ động của Đà Nẵng trong tiếp cận thị trường Halal quốc tế, gắn xúc tiến du lịch với xúc tiến thương mại và mở rộng hợp tác đa lĩnh vực”, bà Mai Thị Thanh Hải chia sẻ.