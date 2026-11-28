Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (thứ 5 từ trái sang) và Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh (thứ 4 từ phải qua) và các đại biểu thành phố tham dự triển lãm Halal OIC Istanbul. Ảnh: ĐOÀN CÔNG TÁC

Đây là lần đầu tiên thành phố Đà Nẵng góp mặt tại sự kiện này, là bước đi chủ động trong tiếp cận thị trường Halal quốc tế, gắn xúc tiến du lịch với xúc tiến thương mại và mở rộng hợp tác đa lĩnh vực.

Hội nghị Thượng đỉnh Halal Thế giới và Triển lãm Halal OIC Istanbul là sự kiện thường niên tổ chức dưới sự bảo trợ của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, quy tụ các tổ chức, doanh nghiệp và nhà mua hàng quốc tế trong nhiều lĩnh vực từ thực phẩm, du lịch đến mỹ phẩm, dược phẩm và tài chính.

Với vị trí giao thoa giữa châu Á và châu Âu của Istanbul, sự kiện tạo cơ hội để Đà Nẵng tiếp cận mạng lưới đối tác toàn cầu, tìm hiểu xu hướng tiêu dùng, tiêu chuẩn và yêu cầu của thị trường Halal.

Với sự quan tâm, hỗ trợ của Đại sứ Đặng Thị Thu Hà và Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, thành phố Đà Nẵng tổ chức hoạt động trưng bày, quảng bá trong khuôn khổ gian hàng chung Việt Nam do Đại sứ quán chủ trì.

Thông qua hình ảnh, phim giới thiệu điểm đến, ấn phẩm và sản phẩm trưng bày, không gian Đà Nẵng giới thiệu hình ảnh một thành phố hiện đại, năng động, giàu bản sắc với các sản phẩm du lịch đa dạng (nghỉ dưỡng biển, du lịch gia đình, văn hóa - di sản, khám phá thiên nhiên, du lịch MICE), đồng thời quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng tham gia triển lãm. Ảnh: ĐOÀN CÔNG TÁC.

Xây dựng hệ sinh thái du lịch thân thiện với du khách Hồi giáo

Theo báo cáo của Mordor Intelligence, thị trường du lịch Halal toàn cầu năm 2026 ước đạt 249,21 tỷ USD và dự kiến tăng lên 336,99 tỷ USD vào năm 2031, với tốc độ tăng trưởng bình quân 6,22%/năm.

Nắm bắt xu hướng đó, những năm gần đây, ngành du lịch Đà Nẵng từng bước xây dựng hệ sinh thái dịch vụ và hình ảnh điểm đến thân thiện với người Hồi giáo (Muslim-friendly destination), hướng đến khai thác các thị trường tiềm năng tại Đông Nam Á, Trung Đông và nhiều khu vực khác, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ.

Sở hữu tài nguyên phong phú, hệ thống lưu trú, nghỉ dưỡng chất lượng cao và mạng lưới kết nối hàng không quốc tế, thành phố có nhiều lợi thế để phát triển phân khúc khách này.

Thành phố hiện có gần 40 nhà hàng Halal và nhà hàng Ấn Độ (trong đó hơn 10 địa điểm có chứng nhận Halal), cùng hệ thống nhà hàng chay, hải sản và các cơ sở ẩm thực có thể điều chỉnh thực đơn theo nhu cầu du khách.

Nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng, trung tâm hội nghị và điểm tham quan lớn như Sun World Ba Na Hills, Furama Resort Đà Nẵng, Ariyana Convention Centre, Peninsula Hotel Danang… đã phát triển thực đơn phù hợp, không gian cầu nguyện và tài liệu hướng dẫn đa ngôn ngữ.

Tại Nhà ga quốc tế T2, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã bố trí không gian cầu nguyện phục vụ du khách Hồi giáo hoạt động 24/24 giờ. Ngành du lịch thành phố đẩy mạnh đào tạo, tập huấn cho nhân lực về tiêu chuẩn Halal, đặc điểm văn hóa, tín ngưỡng của du khách; tăng cường kết nối với cơ quan chuyên môn, tổ chức chứng nhận và doanh nghiệp trong lĩnh vực Halal.

Những bước chuẩn bị đồng bộ này giúp nâng cao chất lượng trải nghiệm của du khách trong suốt hành trình tại Đà Nẵng, tạo nền tảng để thành phố xúc tiến, kết nối đối tác và khai thác hiệu quả thị trường khách Hồi giáo.

Đoàn đại biểu thành phố Đà Nẵng và các đại biểu tại triển lãm. Ảnh: ĐOÀN CÔNG TÁC

Tăng cường kết nối đối tác, xúc tiến đường bay thẳng

Trong khuôn khổ triển lãm, bên cạnh hoạt động quảng bá tại gian hàng, đoàn công tác thành phố chủ động gặp gỡ, làm việc với đại diện nhiều tổ chức, hiệp hội nghề nghiệp và doanh nghiệp tại Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tìm hiểu thị trường và mở rộng hợp tác.

Trong đó, đoàn làm việc với Chủ tịch Liên đoàn các tổ chức phi chính phủ toàn cầu tại Thổ Nhĩ Kỳ, doanh nghiệp lữ hành MTL DMC, đại diện Hãng hàng không Singapore Airlines tại Thổ Nhĩ Kỳ và Công ty Inventum Global Istanbul.

Ở lĩnh vực du lịch, các cuộc trao đổi tập trung vào nhu cầu, xu hướng của khách Thổ Nhĩ Kỳ và châu Âu; khả năng xây dựng chương trình du lịch đến Đà Nẵng qua mạng lưới đường bay hiện có; kết nối doanh nghiệp lữ hành hai bên và phối hợp quảng bá điểm đến.

Với vai trò đầu mối hàng không quốc tế quan trọng, Istanbul không chỉ là cửa ngõ tiếp cận thị trường Thổ Nhĩ Kỳ mà còn mở ra triển vọng khai thác nguồn khách từ châu Âu, Trung Đông và châu Phi, tạo tiền đề xúc tiến mở đường bay thẳng Istanbul - Đà Nẵng trong thời gian tới.

Ở lĩnh vực thương mại, đoàn công tác trao đổi với doanh nghiệp, nhà mua hàng quốc tế về nhu cầu thị trường, tiêu chuẩn Halal và khả năng kết nối giao thương cho sản phẩm đặc trưng của Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, đoàn cũng thăm, làm việc tại các gian hàng thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo để tìm hiểu mô hình, sản phẩm, dịch vụ và cơ hội hợp tác phù hợp định hướng phát triển của thành phố.